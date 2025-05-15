Ее написала россиянка: на Евровидении прозвучала песня о советской собаке Лайке
- На Евровидении-2025 представительница Ирландии EMMY исполнила песню Laika Party, соавтором которой является россиянка Лариса Вильданова.
- Композиция рассказывает о советской собаке Лайке, а россиянка Лариса Торми, которая живет в Ирландии более 20 лет, утверждает, что не поддерживает войну России против Украины.
Во втором полуфинале Евровидения-2025 выступила представительница Ирландии певица EMMY. Это еще одна исполнительница, в выступлении которой не обошлось без российского следа.
На сцене в Базеле артистка исполнила трек Laika Party, соавтором которого является россиянка Лариса Вильданова (Торми), сообщает Show24.
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Хотя Россию не допускают к участию в песенном конкурсе из-за полномасштабной войны, которую она начала на территории Украины, страна-агрессор постоянно причастна к Евровидению. Пока украинцы страдают от российских обстрелов, мир продолжает толерантно относиться к россиянам. В частности, Ирландия.
На Евровидении эту страну представила композиция о советской собаке-легенде Лайке, которая была первым животным-космонавтом. Неудивительно, что номер EMMY был в космическом стиле.
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Что не так с треком Ирландии
Laika Party имеет веселую и танцевальную историю, однако раскрывает трагическую историю Лайки, которая известна всем из СССР. Примечательно, что к написанию этой композиции присоединилась россиянка Лариса Торми. Эта женщина якобы не поддерживает полномасштабную войну России против Украины, но говорит, что россияне также "страдают".
Певица родилась в России, но уже более 20 лет живет в Ирландии. По словам Ларисы, в начале полномасштабного вторжения она очень волновалась за свою карьеру, но потом почувствовала поддержку от ирландцев.