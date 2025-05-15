Букмекеры прогнозируют ей 2 место: как Австрия выступила на Евровидении-2025
- Австрия выступила во втором полуфинале Евровидения-2025, а представителю Австрии Йоханнесу Пичу пророчат второе место.
- Его песня "Wasted Love", вдохновленная российской певицей Анной Нетребко, вызвала негативную реакцию среди украинцев.
Прямо сейчас в Базеле проходит второй полуфинал Евровидения-2025. В первой части, под номером 6, выступила Австрия. В этом году она является одной из фаворитов букмекеров.
Представителю Австрии – Йоханнесу Пичу пророчат второе место. На сцене главного песенного конкурса он ошеломил динамичной постановкой и глубоким вокалом, пишет Show24.
Важно Время выбирать финалистов: текстовая трансляция второго полуфинала Евровидения-2025
Парень представлял Австрию под псевдонимом JJ. Его самобытный голос, который прекрасно дополнила драматическая постановка, точно запомнится еврофанам.
Австрия во втором полуфинале Евровидения-2025: смотрите видео онлайн
Однако украинцам стоит знать, что у представителя Австрии есть российский след. Оказывается, что песня Йоханнеса Wasted Love вдохновлена путинисткой Анной Нетребко. За ней Пич долгое время следил в инстаграме. Поэтому, хоть у исполнителя безупречные вокальные данные и трогательный текст об искренних чувствах, его участие в Евровидении не вызывает у украинцев восторга.
Что важно, украинцы в этот вечер не участвуют в голосовании. Согласно правилам Евровидения, сегодня голосуют только те страны, чьи представители выступают в прямом эфире.
Какие еще страны имеют российский след
Австриец Йоханнес Пич не единственный артист, за которого не стоит болеть на песенном конкурсе. Среди 37 стран есть 6 исполнителей, за которых не нужно отдавать свои голоса.
Накануне Евровидения у этих исполнителей заметили российский след. Обвинения касаются как творческих связей с россиянами, так и неоднозначных высказываний о полномасштабной войне, которую начала Россия.