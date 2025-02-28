Делает ставку на артиста с неоднозначной репутацией: Потап удивил прогнозом относительно Евровидения

Потап высказал неожиданный прогноз относительно победителя на Евровидении в этом году. Он не прогнозирует победу Украине.

Олексей считает, что хрустальный микрофон получит эстонский исполнитель Томми Кэш, который вызывает неоднозначные оценки из-за его связей с Россией. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Limon.

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Так, по словам Алексея, он лично знаком с Томми Кэш и его командой, которых называет друзьями. Потап высоко оценил песню Espresso Macchiato, с которой эстонец будет выступать на конкурсе, а также назвал "фантастикой" номер, идею и всю артконцепцию выступления.

Я даже больше скажу, ставлю сто долларов на то, что эта песня выиграет Евровидение,

– заявил продюсер.

Он считает, что Томми Кэш – потрясающий, фантастический и очень талантливый человек.

В то же время контроверсионность ситуации заключается в том, что Томми Кэш имеет российские корни, сотрудничал с российскими исполнителями, выступал в России и посещал аннексированный Крым в 2021 году. Кроме того, постановщиком его номера на Евровидении-2025 является россиянка Алина Пязок.

Недавно Томми Кэш совместно с дисквалифицированным с Евровидения-2024 Йостом Кляйном выпустил трек United By Music, что является официальным лозунгом конкурса. В песне содержатся противоречивые строки о войне, упоминания об Украине и России: "Мы хотим мира, они хотят войны", "Я хочу долететь до Киева и поехать в Москву".

Также в треке есть критика в адрес Европейского вещательного союза (EBU) и сети McDonald's. При этом композиция завершается фразой самого Томми Кэш: "Эта песня такая забавная, не воспринимайте ее серьезно".