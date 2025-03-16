Грузия выбрала свою представительницу на Евровидение-2025: почему певицу критикуют в сети
- Грузия выбрала Мариам Шенгелию с песней Freedom как свою представительницу на Евровидение-2025.
- Мариам критикуют за изменение политической позиции и участие в мероприятиях пророссийской партии.
Все страны-участники Евровидения-2025 определились со своими конкурсантами. Последней была Грузия, вещатель решил, что страну представит певица Мариам Шенгелия с песней Freedom.
Европейский вещательный союз сообщил имя представительницы Грузии 14 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт.
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Мариам Шенгелию и ее песню описывают как "пронизанную грузинскими мотивами и национальными элементами, которая точно представляет культурную самобытность страны на международном конкурсе".
Мариам Шенгелия стала известной в Грузии после участия в проектах "Х-Фактор", а также "Голос страны". Она уже должна была участвовать в Евровидении, правда, как бэк-вокалистка Торнике Кипиани в Роттердаме в 2020 году. Тогда конкурс отменили из-за коронавируса.
Почему грузины недовольны своей представительницей
После того, как стало известно о выборе Грузии, в ее сторону посыпались негативные комментарии. Дело в том, что Мариам сначала выступала против пророссийской партии "Грузинская мечта" и делала сообщения в поддержку Украины. Но в 2024 году она изменила позицию.
В сети распространяют информацию о том, что певица участвует в мероприятиях, связанных с пророссийской партией и выступает на пропагандистском телеканале Imedi T.
Пользователей также удивил факт, что певица будет исполнять песню Freedom ("Свобода"). Они оставляют ироничные комментарии по этому поводу:
- "У меня к ней много неудобных вопросов";
- "Свобода с вашей нынешней властью? Звучит так политически";
- "Свобода в одной комнате с нами?";
- "Она не знает, что такое свобода";
- "Я грузин, и мне это не нравится".