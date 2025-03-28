Первый полуфинал Евровидения-2025: под каким номером будет выступать Украина

Организаторы Евровидения-2025 провели очередную жеребьевку. Стали известны порядковые номера выступлений в полуфиналах для всех участников конкурса.

Украина будет выступать под номером 5 в первом полуфинале Евровидения-2025, что состоится 13 мая. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на сайт Евровидения.

Интересно Евровидение ждет: группа Ziferblat представила акустическую версию конкурсного трека Bird of Pray

Перед группой Ziferblat, что представит свою песню Bird of Pray, будут выступать представители Исландии, Польши, Словении и Эстонии.



Порядок выступлений участников Евровидения в первом и втором полуфиналах / Скриншот с видео

В полуфиналах свои песни представят представители стран Большой пятерки и страны-победителя. В первом полуфинале, в частности, будет выступать Испания, Италия и Швейцария.

Как Ziferblat прокомментировали порядковый номер

Представители Украины остались довольны полученным порядковым номером.

С нетерпением ждем нашу первую большую встречу в Базеле. 5 – замечательный порядковый номер: не в самом начале и не в конце. Для нас это – идеальная золотая середина, которая, надеемся, откроет путь к финалу,

– поделились Ziferblat.

Ранее Ziferblat сделали свой прогноз относительно победителя Евровидения-2025. Фронтмен группы Даниил назвал двух своих фаворитов – это представители Польши и Латвии. Его брата Валентина впечатлили такие страны-участники: Португалия, Латвия, Великобритания, Финляндия, Албания и Италия.