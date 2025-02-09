Прогноз от букмекеров на Евровидение-2025: какое место пророчат Украине
Букмекеры обновили свои ставки на Евровидение-2025, которое состоится в швейцарском городе Базель в мае. В этом году на сцене песенного конкурса выступят представители из 37 стран. Молдова отказалась от участия.
Вчера, 8 февраля, отгремел финал украинского Национального отбора на Евровидение-2025. По результатам голосования членов жюри и зрителей победу одержала группа Ziferblat. Стало известно, какое место на песенном конкурсе сейчас букмекеры пророчат Украине, информирует 24 Канал со ссылкой на Eurovisionworld.
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Сейчас наибольшие шансы победить на Евровидении-2025 у Швеции, которая еще не объявила своего представителя. Вероятность – 10 процентов, согласно данным букмекеров. А вот у Черногории, которая решила вернуться к участию в песенном конкурсе, достаточно низкие шансы получить желанный кубок – всего 1 процент.
Отметим, что Украина вошла в десятку лучших, однако пока не занимает призовые места. Букмекеры прогнозируют, что группа Ziferblat окажется на 7 месте.
Прогноз на Евровидение-2025 от букмекеров: рейтинг
- Швеция.
- Израиль.
- Франция.
- Бельгия.
- Финляндия.
- Италия.
- Украина.
- Эстония.
- Германия.
- Чехия.
Как видим, среди фаворитов есть Израиль. В этом году от страны на конкурс поедет певица Юваль Рафаэль, которая чудом выжила после нападения ХАМАС. 7 октября 2023 года боевики открыли огонь, когда проходил фестиваль Nova. Тогда убили много людей, артистка же находилась в укрытии рядом с телами погибших.
Главное о Евровидении-2025
- Напомним, что в прошлом году на Евровидении победили представители от Швейцарии Nemo с песней The Code. Поэтому в 2025 году песенный конкурс будет принимать город Базель.
- Ведущими Евровидения-2025 стали комикеса и телеведущая Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер, телеведущая и певица Сандра Штудер. Основой локацией станет арена St. Jakobshalle. Кроме того, в Базеле построят Arena Plus. Это пространство для публичного просмотра шоу.
- Полуфиналы песенного конкурса состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал – 17 мая.