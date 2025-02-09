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Show24 Телешоу Прогноз от букмекеров на Евровидение-2025: какое место пророчат Украине
9 февраля, 20:24
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Прогноз от букмекеров на Евровидение-2025: какое место пророчат Украине

Мария Примыч

Букмекеры обновили свои ставки на Евровидение-2025, которое состоится в швейцарском городе Базель в мае. В этом году на сцене песенного конкурса выступят представители из 37 стран. Молдова отказалась от участия.

Вчера, 8 февраля, отгремел финал украинского Национального отбора на Евровидение-2025. По результатам голосования членов жюри и зрителей победу одержала группа Ziferblat. Стало известно, какое место на песенном конкурсе сейчас букмекеры пророчат Украине, информирует 24 Канал со ссылкой на Eurovisionworld.

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Сейчас наибольшие шансы победить на Евровидении-2025 у Швеции, которая еще не объявила своего представителя. Вероятность – 10 процентов, согласно данным букмекеров. А вот у Черногории, которая решила вернуться к участию в песенном конкурсе, достаточно низкие шансы получить желанный кубок – всего 1 процент.

Отметим, что Украина вошла в десятку лучших, однако пока не занимает призовые места. Букмекеры прогнозируют, что группа Ziferblat окажется на 7 месте.

Прогноз на Евровидение-2025 от букмекеров: рейтинг

  1. Швеция.
  2. Израиль.
  3. Франция.
  4. Бельгия.
  5. Финляндия.
  6. Италия.
  7. Украина.
  8. Эстония.
  9. Германия.
  10. Чехия.

Ставки букмекеров на Евровидение-2025 / Скриншот с сайта

У кого самые низкие шансы победить на Евровидении-2025 / Скриншот с сайта

Как видим, среди фаворитов есть Израиль. В этом году от страны на конкурс поедет певица Юваль Рафаэль, которая чудом выжила после нападения ХАМАС. 7 октября 2023 года боевики открыли огонь, когда проходил фестиваль Nova. Тогда убили много людей, артистка же находилась в укрытии рядом с телами погибших.

Главное о Евровидении-2025

  • Напомним, что в прошлом году на Евровидении победили представители от Швейцарии Nemo с песней The Code. Поэтому в 2025 году песенный конкурс будет принимать город Базель.
  • Ведущими Евровидения-2025 стали комикеса и телеведущая Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер, телеведущая и певица Сандра Штудер. Основой локацией станет арена St. Jakobshalle. Кроме того, в Базеле построят Arena Plus. Это пространство для публичного просмотра шоу.
  • Полуфиналы песенного конкурса состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал – 17 мая.