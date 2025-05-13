Укр Рус
Show24 Музыка Фавориты букмекеров сорвали овации: группа KAJ поразила своим выступлением на Евровидении-2025
13 мая, 23:07
2

Фавориты букмекеров сорвали овации: группа KAJ поразила своим выступлением на Евровидении-2025

Мария Примыч
Основні тези
  • В швейцарском Базеле начался 69-й песенный конкурс Евровидение, фаворитом которого является Швеция с группой KAJ и песней Bara Bada Bastu.
  • Группа KAJ поразил зрителей выступлением, их песня посвящена финской культуре саун, музыканты сорвали аплодисменты.

В швейцарском Базеле стартовал 69-й песенный конкурс Евровидение. В этом году фаворитом букмекеров является Швеция с шансом на победу 42%. Страну представляет группа KAJ с песней Bara Bada Bastu.

Трио вышло на сцену под номером 6 – сразу после украинской группы Ziferblat. Артисты поразили своим выступлением и сорвали овации в зале, передает Show 24.

Кстати Евровидение-2025: текстовая трансляция первого полуфинала песенного конкурса

В состав финско-шведской группы KAJ входят Кевин Гольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд. Песня Bara Bada Bastu, которую коллектив представил для песенного конкурса, посвящена финской культуре саун и переводится как "Просто воспользуйтесь сауной". Кстати, это первый шведскоязычный трек с 1988 года.

Участники группы KAJ вышли на сцену Евровидения-2025 в классических костюмах, а вот танцовщики появились в полотенцах, шапках для сауны, а в руках держали веники для сауны. Музыканты сделали настоящее шоу со световыми эффектами и тематическими декорациями, поэтому после выступления зрители поддержали их громкими аплодисментами.

Важно! Читайте также, как выступила украинская группа Ziferblat на Евровидении-2025.

Кто еще среди фаворитов букмекеров

  • Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu.
  • Австрия: JJ – Wasted Love.
  • Франция: Луан Эмера – Maman.
  • Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise.
  • Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights.

По прогнозам букмекеров, у украинской группы Ziferblat, которая представила для конкурса песню Bird of Pray, пока низкие шансы на победу. Коллектив расположился на 14 строчке, однако все еще может измениться.