Завершается финальный этап песенного конкурса Евровидение-2025, который проходит в Базеле, Швейцария. В этом году нашу страну представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Букмекеры прогнозировали исполнителям 17 место. Подробнее о том, сколько баллов получила Украина в финале Евровидения-2025 – в материале Show 24. Вас также может заинтересовать Евровидение без Украины в финале: сколько раз это случалось Украинские исполнительницы получили от профессионального жюри 60 баллов. Баллы от жюри для Украины 8 баллов – Азербайджан, Португалия

6 баллов – Грузия

5 баллов – Швейцария, Словения

4 балла – Армения, Сан-Марино, Сербия, Израиль

2 балла – Италия, Дания, Хорватия, Испания, Литва

1 балл – Норвегия, Швейцария Баллы от зрителей Ziferblat получил 158 баллов от зрителей.

