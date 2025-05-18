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Show24 Украинские звезды Сколько баллов получила Украина в финале Евровидения-2025
18 мая, 01:47
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Сколько баллов получила Украина в финале Евровидения-2025

София Хомишин

Завершается финальный этап песенного конкурса Евровидение-2025, который проходит в Базеле, Швейцария. В этом году нашу страну представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Букмекеры прогнозировали исполнителям 17 место. Подробнее о том, сколько баллов получила Украина в финале Евровидения-2025 – в материале Show 24.

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Украинские исполнительницы получили от профессионального жюри 60 баллов.

Баллы от жюри для Украины

  • 8 баллов – Азербайджан, Португалия
  • 6 баллов – Грузия
  • 5 баллов – Швейцария, Словения
  • 4 балла – Армения, Сан-Марино, Сербия, Израиль
  • 2 балла – Италия, Дания, Хорватия, Испания, Литва
  • 1 балл – Норвегия, Швейцария

Баллы от зрителей

Ziferblat получил 158 баллов от зрителей.


 