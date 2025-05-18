18 мая, 01:47
Сколько баллов получила Украина в финале Евровидения-2025
Завершается финальный этап песенного конкурса Евровидение-2025, который проходит в Базеле, Швейцария. В этом году нашу страну представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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Украинские исполнительницы получили от профессионального жюри 60 баллов.
Баллы от жюри для Украины
- 8 баллов – Азербайджан, Португалия
- 6 баллов – Грузия
- 5 баллов – Швейцария, Словения
- 4 балла – Армения, Сан-Марино, Сербия, Израиль
- 2 балла – Италия, Дания, Хорватия, Испания, Литва
- 1 балл – Норвегия, Швейцария
Баллы от зрителей
Ziferblat получил 158 баллов от зрителей.