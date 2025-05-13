Евровидение-2025: текстовая трансляция первого полуфинала песенного конкурса

Уже вскоре в швейцарском Базеле начнется долгожданный песенный конкурс Евровидение-2025. В первом полуфинале выступят представители Украины, группа Ziferblat, и еще 14 участников.

Музыкальное событие будут транслировать на платформах Общественного вещания, а комментировать его будут известные телеведущие Тимур Мирошниченко и Александр Педан. Текстовую трансляцию главных событий первого полуфинала Евровидения-2025 – читайте в материале Show24. Не пропустите "Трудно было сдерживать слезы": Ziferblat встретился с детьми из Мариуполя перед Евровидением-2025

