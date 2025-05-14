В какой части финала Евровидения-2025 выступит группа Ziferblat: известны результаты жеребьевки

Коллектив Ziferblat выступил в первом полуфинале и прошел дальше – Украина осталась страной, которая всегда проходит в следующий этап песенного конкурса. Уже состоялась жеребьевка, которая определила, в какой части финального шоу будут выступать участники.

Жеребьевка должна была определить примерный порядок выхода участников на сцену: первая половина шоу, вторая половина шоу или же выбор продюсеров. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм конкурса.

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Украина будет выступать в первой половине грандфинала Евровидения-2025. Именно этот вариант на жеребьевке вытащила группа Ziferblat.

Определились и ряд других финалистов. В первой половине финала, вместе с Украиной, также выступит Исландия и Испания. Во второй половине – Албания и Португалия.

Организаторы зато самостоятельно решат судьбу других финалистов – Эстонии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сан-Марино и Швеции.

Уже определен порядковый номер для страны-победительницы – Швейцарии – ее представительница выступит 19-й.

Жеребьевка относительно порядка выступления в финале: видео

Каким был первый полуфинал Евровидения-2025

13 мая состоялся первый полуфинал Евровидения-2025. Украинская группа Ziferblat выступала под номером 5 и представила свою песню Bird of Pray и номер, созданный режиссером Марией Коростелевой.

В финал из 15 участников попало только 10. Их объявляли по новым правилам: сначала называли тройку конкурсантов, а среди них называли финалиста. В тройку можно было попадать несколько раз.

В списке финалистов – Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.