Под гул и свист публики: представительница Израиля выступила в полуфинале Евровидения-2025

Во втором полуфинале Евровидения-2025 выступила представительница Израиля Юваль Рафаэль. Участие страны в конкурсе вызвало множество споров и критики. Обращения пропалестинских активистов и некоторых участников к Европейскому вещательному союзу все-таки не дали результатов.

Юваль Рафаэль появилась на сцене второго полуфинала Евровидения-2025, пишет Show 24. В начале ее номера были слышны возгласы недовольных еврофанов – гул и освистывание.

К слову Время выбирать финалистов: текстовая трансляция второго полуфинала Евровидения-2025

Певица чувственно исполнила песню New Day Will Rise ("Новый день наступит"). Это особая композиция, написанная на трех языках – английском, французском и иврите. Она символична для страны, ведь символизирует исцеление и возрождение, которого ждут после сложного периода.

Так же и номер Юваль Рафаэль передавал надежду к светлому будущему.

Юваль Рафаэль – New Day Will Rise: смотрите видео онлайн

Напомним, израильская делегация обратилась в полицию из-за угроз жизни представительницы страны. Во время представления Юваль Рафаэль на бирюзовой дорожке один из пропалестинских активистов показал жест, будто перерезает горло.

Что известно о Юваль Рафаэль