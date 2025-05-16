Результаты голосования второго полуфинала Евровидения-2025: кто будет бороться за победу
15 мая состоялся второй полуфинал Евровидения-2025. 16 участников представили свои песни и номера, каждый поражал мощным вокалом, интересным и глубоким номером или оригинальными декорациями. Лишь десяти удалось покорить публику.
Те, кто стали фаворитами зрителей, прошли в финал Евровидения-2025. Они смогли попасть во второй этап конкурса, где будут бороться за главный кубок песенного конкурса. А вот шестеро участников, к сожалению, попрощались с конкурсом в этом году. О результатах второго полуфинала расскажет Show 24.
Важно Время выбирать финалистов: текстовая трансляция второго полуфинала Евровидения-2025
В финал Евровидения-2025 попало десять финалистов. Среди них и те, кто был фаворитом букмекеров. Важно отметить, что финалистов объявляли в случайном порядке.
В финал Евровидения-2025 прошли:
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
- Армения: Parg – SURVIVOR
- Дания: Sissal – Hallucination
- Австрия: JJ – Wasted Love
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
- Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Мальта: Мириана Конте – SERVING
- Греция: Клавдия – Asteromata.
Кто выбыл из Евровидения-2025
- Австралия: Go-Jo – Milkshake Man
- Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli
- Ирландия: EMMY – Laika Party
- Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom
- Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
- Сербия: Princ – Mila
Что известно о Евровидении-2025
- Евровидение-2025 проходит в городе Базель. 37 стран приняли участие в песенном конкурсе – в этом году вернулась Черногория, а Молдова отменила свою поездку в Швейцарию. Ведущими конкурса являются певица Сандра Штудер, телеведущая Мишель Хунцикер и юмористка Хейзел Брюггер.
- Группа Ziferblat достойно представила Украину и прошла в финал конкурса. Также в список финалистов попали такие страны: Албания, Швеция, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия.
- Последний этап конкурса состоится в субботу, 17 мая. Тогда станет известно имя победителя Евровидения-2025.