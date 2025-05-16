Результаты голосования второго полуфинала Евровидения-2025: кто будет бороться за победу

15 мая состоялся второй полуфинал Евровидения-2025. 16 участников представили свои песни и номера, каждый поражал мощным вокалом, интересным и глубоким номером или оригинальными декорациями. Лишь десяти удалось покорить публику.

Те, кто стали фаворитами зрителей, прошли в финал Евровидения-2025. Они смогли попасть во второй этап конкурса, где будут бороться за главный кубок песенного конкурса. А вот шестеро участников, к сожалению, попрощались с конкурсом в этом году. О результатах второго полуфинала расскажет Show 24.

Важно Время выбирать финалистов: текстовая трансляция второго полуфинала Евровидения-2025

В финал Евровидения-2025 попало десять финалистов. Среди них и те, кто был фаворитом букмекеров. Важно отметить, что финалистов объявляли в случайном порядке.

В финал Евровидения-2025 прошли:

Литва : Katarsis – Tavo akys

: Katarsis – Tavo akys Израиль : Юваль Рафаэль – New Day Will Rise

: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise Армения : Parg – SURVIVOR

: Parg – SURVIVOR Дания : Sissal – Hallucination

: Sissal – Hallucination Австрия : JJ – Wasted Love

: JJ – Wasted Love Люксембург : Лора Торн – La Poupée Monte Le Son

: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Финляндия : Эрика Викман – ICH KOMME

: Эрика Викман – ICH KOMME Латвия : Tautumeitas – Bur Man Laimi

: Tautumeitas – Bur Man Laimi Мальта : Мириана Конте – SERVING

: Мириана Конте – SERVING Греция: Клавдия – Asteromata.

Кто выбыл из Евровидения-2025

Австралия : Go-Jo – Milkshake Man

: Go-Jo – Milkshake Man Черногория : Нина Жижич – Dobrodošli

: Нина Жижич – Dobrodošli Ирландия : EMMY – Laika Party

: EMMY – Laika Party Грузия : Мариам Шенгелия – Freedom

: Мариам Шенгелия – Freedom Чехия : ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye Сербия: Princ – Mila

Что известно о Евровидении-2025