Ті, хто стали фаворитами глядачів, пройшли до фіналу Євробачення-2025. Вони змогли потрапити у другий етап конкурсу, де боротимуться за головний кубок пісенного конкурсу. Натомість шестеро учасників, на жаль, попрощалися з конкурсом у цьому році. Про результати другого півфіналу розповість Show 24.

Важливо Час обирати фіналістів: текстова трансляція другого півфіналу Євробачення-2025

До фіналу Євробачення-2025 потрапило десятеро фіналістів. Серед них і ті, хто був фаворитом букмекерів. Важливо зазначити, що фіналістів оголошували у випадковому порядку.

У фінал Євробачення-2025 пройшли:

Литва : Katarsis – Tavo akys

: Katarsis – Tavo akys Ізраїль : Юваль Рафаель – New Day Will Rise

: Юваль Рафаель – New Day Will Rise Вірменія : Parg – SURVIVOR

: Parg – SURVIVOR Данія : Sissal – Hallucination

: Sissal – Hallucination Австрія : JJ – Wasted Love

: JJ – Wasted Love Люксембург : Лора Торн – La Poupée Monte Le Son

: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Фінляндія : Еріка Вікман – ICH KOMME

: Еріка Вікман – ICH KOMME Латвія : Tautumeitas – Bur Man Laimi

: Tautumeitas – Bur Man Laimi Мальта : Міріана Конте – SERVING

: Міріана Конте – SERVING Греція: Клавдія – Asteromata.



Результати голосування другого півфіналу / Скриншот з трансляції

Хто вибув з Євробачення-2025

Австралія : Go-Jo – Milkshake Man

: Go-Jo – Milkshake Man Чорногорія : Ніна Жижич – Dobrodošli

: Ніна Жижич – Dobrodošli Ірландія : EMMY – Laika Party

: EMMY – Laika Party Грузія : Маріам Шенгелія – Freedom

: Маріам Шенгелія – Freedom Чехія : ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye Сербія: Princ – Mila

Що відомо про Євробачення-2025