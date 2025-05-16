Ті, хто стали фаворитами глядачів, пройшли до фіналу Євробачення-2025. Вони змогли потрапити у другий етап конкурсу, де боротимуться за головний кубок пісенного конкурсу. Натомість шестеро учасників, на жаль, попрощалися з конкурсом у цьому році. Про результати другого півфіналу розповість Show 24.
Важливо Час обирати фіналістів: текстова трансляція другого півфіналу Євробачення-2025
До фіналу Євробачення-2025 потрапило десятеро фіналістів. Серед них і ті, хто був фаворитом букмекерів. Важливо зазначити, що фіналістів оголошували у випадковому порядку.
У фінал Євробачення-2025 пройшли:
- Литва: Katarsis – Tavo akys
- Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
- Вірменія: Parg – SURVIVOR
- Данія: Sissal – Hallucination
- Австрія: JJ – Wasted Love
- Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
- Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME
- Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Мальта: Міріана Конте – SERVING
- Греція: Клавдія – Asteromata.
Результати голосування другого півфіналу / Скриншот з трансляції
Хто вибув з Євробачення-2025
- Австралія: Go-Jo – Milkshake Man
- Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli
- Ірландія: EMMY – Laika Party
- Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom
- Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
- Сербія: Princ – Mila
Що відомо про Євробачення-2025
- Євробачення-2025 відбувається у місті Базель. 37 країн взяли участь у пісенному конкурсі – цьогоріч повернулась Чорногорія, а Молдова скасувала свою поїздку до Швейцарії. Ведучими конкурсу є співачка Сандра Штудер, телеведуча Мішель Гунцікер та гумористка Гейзел Брюґґер.
- Гурт Ziferblat гідно представив Україну та пройшов до фіналу конкурсу. Також до списку фіналістів потрапили такі країни: Албанія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія.
- Останній етап конкурсу відбудеться у суботу, 17 травня. Тоді стане відомо ім'я переможця Євробачення-2025.