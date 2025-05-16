Те, кто стали фаворитами зрителей, прошли в финал Евровидения-2025. Они смогли попасть во второй этап конкурса, где будут бороться за главный кубок песенного конкурса. А вот шестеро участников, к сожалению, попрощались с конкурсом в этом году. О результатах второго полуфинала расскажет Show 24.

Важно Время выбирать финалистов: текстовая трансляция второго полуфинала Евровидения-2025

В финал Евровидения-2025 попало десять финалистов. Среди них и те, кто был фаворитом букмекеров. Важно отметить, что финалистов объявляли в случайном порядке.

В финал Евровидения-2025 прошли:

  • Литва: Katarsis – Tavo akys
  • Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
  • Армения: Parg – SURVIVOR
  • Дания: Sissal – Hallucination
  • Австрия: JJ – Wasted Love
  • Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
  • Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
  • Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
  • Мальта: Мириана Конте – SERVING
  • Греция: Клавдия – Asteromata.

Кто выбыл из Евровидения-2025

  • Австралия: Go-Jo – Milkshake Man
  • Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli
  • Ирландия: EMMY – Laika Party
  • Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom
  • Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
  • Сербия: Princ – Mila

Что известно о Евровидении-2025

  • Евровидение-2025 проходит в городе Базель. 37 стран приняли участие в песенном конкурсе – в этом году вернулась Черногория, а Молдова отменила свою поездку в Швейцарию. Ведущими конкурса являются певица Сандра Штудер, телеведущая Мишель Хунцикер и юмористка Хейзел Брюггер.
  • Группа Ziferblat достойно представила Украину и прошла в финал конкурса. Также в список финалистов попали такие страны: Албания, Швеция, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия.
  • Последний этап конкурса состоится в субботу, 17 мая. Тогда станет известно имя победителя Евровидения-2025.