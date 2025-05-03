Организаторы Евровидения-2025 впервые показали главную сцену конкурса в Швейцарии
- Организаторы Евровидения-2025 презентовали дизайн главной сцены в швейцарском Базеле, которая будет вмещать более 12 тысяч зрителей.
- Сцена создана дизайнером Флорианом Видером с центральным подиумом и светодиодами, что соответствует теме конкурса Unity Shapes Love.
Уже меньше, чем через две недели состоится долгожданное Евровидение-2025. Следовательно, организаторы песенного конкурса представили дизайн главной сцены, которая будет принимать участников из разных стран в швейцарском Базеле.
Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Евровидения.
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Конкурс пройдет на площадке Санкт-Якобсгалле, где за Евровидением смогут наблюдать более 12 тысяч зрителей.
Дизайнер Флориан Видер создал сцену с центральным подиумом, который выступает вперед к зрителям, чтобы сблизить артистов с публикой.
Светодиоды вокруг сцены образуют волнистые фиолетово-синие узоры.
В целом, сцена соответствует теме конкурса Unity Shapes Love ("Единство формирует любовь") с символом сердца, что показывает объединяющую силу музыки.
Сцена Евровидения-2025: смотрите видео онлайн
Заметим, украинская делегация и группа Ziferblat уже отправились в Швейцарию. Представители Украины выступят 13 мая, в первом полуфинале песенного конкурса.
Здесь важно отметить, что Евровидение меняет правила. Дело в том, что Европейский вещательный союз установил ограничения по использованию флагов для участников и посетителей песенного конкурса.