Организаторы Евровидения-2025 впервые показали главную сцену конкурса в Швейцарии

Уже меньше, чем через две недели состоится долгожданное Евровидение-2025. Следовательно, организаторы песенного конкурса представили дизайн главной сцены, которая будет принимать участников из разных стран в швейцарском Базеле.

Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Евровидения.

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Конкурс пройдет на площадке Санкт-Якобсгалле, где за Евровидением смогут наблюдать более 12 тысяч зрителей.

Дизайнер Флориан Видер создал сцену с центральным подиумом, который выступает вперед к зрителям, чтобы сблизить артистов с публикой.

Светодиоды вокруг сцены образуют волнистые фиолетово-синие узоры.

В целом, сцена соответствует теме конкурса Unity Shapes Love ("Единство формирует любовь") с символом сердца, что показывает объединяющую силу музыки.

Сцена Евровидения-2025: смотрите видео онлайн

Заметим, украинская делегация и группа Ziferblat уже отправились в Швейцарию. Представители Украины выступят 13 мая, в первом полуфинале песенного конкурса.

Здесь важно отметить, что Евровидение меняет правила. Дело в том, что Европейский вещательный союз установил ограничения по использованию флагов для участников и посетителей песенного конкурса.