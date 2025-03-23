23 марта, 16:16
Ziferblat поделились своими прогнозами относительно победителя Евровидения -2025
Основні тези
- Фронтмен Ziferblat Даниил назвал своими фаворитами на Евровидении-2025 представителей Польши и Латвии.
- В то же время его брат Валентин выделил шесть стран: Португалия, Латвия, Великобритания, Финляндия, Албания и Италия.
Участники группы Ziferblat, которые в этом году будут представлять Украину на Евровидении, поделились своими мыслями относительно конкурентов.
Даниил и Валентин Лещинский раскрыли своих фаворитов на Евровидении-2025. Что интересно, братья не сошлись во мнениях. Сообщает Show 24 со ссылкой на видео Adam Mc Callig, который взял интервью у артистов.
Интересно Кто был первым представителем Украины на Евровидении и где он сейчас
Так, как рассказал фронтмен Ziferblat Даниил, у него есть два фаворита – представители Польши и Латвии. Его брат Валентин назвал сразу шесть стран, чьи выступления произвели на него наибольшее впечатление: Португалия, Латвия, Великобритания, Финляндия, Албания и Италия.
Что известно о Евровидении-2025
- Песенный конкурс будет принимать швейцарский город Базель. Организаторы уже объявили ведущих – ими станут комикеса и телеведущая Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер, а также телеведущая и певица Сандра Штудер.
- Основные мероприятия пройдут на арене St. Jakobshalle. Дополнительно в городе будет построена специальная площадка Arena Plus для публичного просмотра шоу.
- Полуфиналы конкурса запланированы на 13 и 15 мая, а грандиозный финал Евровидения-2025 состоится 17 мая 2025 года.