Ziferblat поделились своими прогнозами относительно победителя Евровидения -2025

Участники группы Ziferblat, которые в этом году будут представлять Украину на Евровидении, поделились своими мыслями относительно конкурентов.

Даниил и Валентин Лещинский раскрыли своих фаворитов на Евровидении-2025. Что интересно, братья не сошлись во мнениях. Сообщает Show 24 со ссылкой на видео Adam Mc Callig, который взял интервью у артистов.

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Так, как рассказал фронтмен Ziferblat Даниил, у него есть два фаворита – представители Польши и Латвии. Его брат Валентин назвал сразу шесть стран, чьи выступления произвели на него наибольшее впечатление: Португалия, Латвия, Великобритания, Финляндия, Албания и Италия.

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