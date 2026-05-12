Евровидение-2026 начинается: где и когда смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала
- Евровидение-2026 начнется 12 мая с первого полуфинала, который будет транслироваться на платформах Общественного вещателя.
- Конкурс состоится в Вене, Австрия, которая победила в прошлом году, и станет юбилейным 70-м по счету с 35 странами-участницами.
Песенный конкурс Евровидение стартует уже во вторник, 12 мая. В этот день состоится первый полуфинал соревнования, где выступит первая часть стран-участниц.
На этот раз Украина не выступает в первом полуфинале. Однако среди участников – много других интересных конкурсантов, выступления которых захочется посмотреть, пишет 24 Канал.
Интересно LELÉKA зашифровала важный символ в номере: что означают слова на рубашке бандуриста
Предшоу будет стартовать на телеканалах и сайтах в 21:30. Прямой эфир первого полуфинала Евровидения-2026 начнется в 22:00 по киевскому времени. Евровидение будут транслировать на всех платформах Общественного вещателя:
- Прямую трансляцию можно смотреть на телеканале "Суспільне Культура".
- Также песенный конкурс будет идти на сайте "Суспільне Культура" и сайте "Общественное Евровидение".
- Ютуб-канал "Евровидение Украина" тоже будет транслировать онлайн.
- На фейсбук-страницах Общественного и Евровидения Украина.
- Трансляция для прослушивания будет доступна на Радио Промінь.
Неизменным комментатором конкурса будет Тимур Мирошниченко. В первом полуфинале к нему присоединится комик Василий Байдак.
На телевидении также будет перевод Евровидения на жестовом языке. Исполнять песни будут Анфиса Худашова, Лада Соколюк и Александр Рудик, диалоги будет переводить Татьяна Журкова.
Что нужно знать о Евровидении-2026?
Песенный конкурс станет юбилейным – 70-м по счету. Шоу пройдет в Вене, ведь именно Австрия одержала победу на конкурсе в прошлом году. Основная арена, где будет проходить соревнование – Wiener Stadthalle, где Евровидение уже проводили в 2015 году.
Австрия будет принимать Евровидение в третий раз в истории. Интересно, что конкурс состоится в Вене, который считают одним из самых музыкальных городов Европы.
Участие в конкурсе примет 35 стран. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы. Часть вещателей отказалась участвовать из-за присутствия Израиля.