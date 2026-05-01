Полная творческая синергия, – LELÉKA раскрыла имя режиссера-постановщика своего номера для Евровидения

Уже вскоре в Вене состоится 70-й песенный конкурс Евровидение. Украину будет представлять певица LELÉKA с песней Ridnym, а режиссером-постановщиком ее номера стал Илья Дуцик.

Об этом LELÉKA сообщила на своей странице в инстаграме.

Илья Дуцик – представитель новой волны украинских клипмейкеров. Он работал Ziferblat, Oi FUSK, "Хейтспич", Владимиром Дантесом, Brykulets, Katarina Gryvul и другими артистами. Кроме того, у режиссера есть опыт съемок документального кино.

Для меня было важно найти человека, который почувствует эту песню так же как и я. С Ильей мы очень быстро нашли общий язык – и номер, который вы увидите, родился из доверия и очень честного ощущения того, о чем именно эти строки. У нас полная творческая синергия,

– прокомментировала LELÉKA сотрудничество с Дуциком.

В 2025 году Илья создавал номер группы Ziferblat для Национального отбора. Работа над номером LELÉKA – дебют для режиссера на самом Евровидении.

У нас сложилось созвучное взаимодействие – от первого диалога до глубокого понимания перфоманса. Это история о пути личности, о многослойности внутренних состояний и постоянном движении к себе. Надеюсь, нам удалось создать действо, которое честное, уязвимое и одновременно сильное – такое, что откликается на внутренних уровнях,

– говорит он.

Кстати! Недавно в интервью Славе Демину народная артистка Наталья Бачинка призналась, что хотела бы, чтобы на Евровидение-2026 от Украины поехал LAUD, а не LELÉKA.

К работе над номером LELÉKA также присоединилась Галина Пеха – автор образовательных программ, исследовательница движения, хореограф-постановщик спектаклей и перформансов.

Невероятная хореограф-постановщик, которая сразу нашла мои тончайшие грани движения, через которые раскрывается внутреннее состояние и эмоциональный посыл песни,

– призналась представительница Украины на Евровидении-2026.

Сейчас команда не раскрывает деталей постановки, но известно, что будут спецэффекты и реквизит.

