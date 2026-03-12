Все страны-участницы Евровидения-2026 представили свои треки: кто среди фаворитов букмекеров
- Букмекеры прогнозируют победу Финляндии на Евровидении-2026, которую представляют Линда Лампениус и Пит Паркконен с песней Liekinheitin.
- Представительница Украины LELÉKA с песней Ridnym занимает девятое место по прогнозам букмекеров.
За победу на 70-м песенном конкурсе Евровидение будут бороться 35 стран-участниц, среди которых Украина. Уже все артисты представили треки, с которыми будут представлять свою страну в Вене.
Букмекеры в очередной раз обновили свои прогнозы, которые обнародовали на сайте eurovisionworld. Кто среди фаворитов и на каком месте сейчас находится Украина – узнавайте в материале.
За два месяца до старта Евровидения-2026 букмекеры предсказывают победу Финляндии. В этом году страну представят скрипачка Линда Лампениус и певец Пит Паркконен с песней Liekinheitin.
Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin: смотрите видео онлайн
Согласно прогнозам, на втором месте сейчас находится Франция, от которой на песенный конкурс поедет Monroe с композицией Regarde, а на третьем – Дания, от которой выступит Серен Торпегор Лунд с треком Før vi går hjem.
Представительница Украины LELÉKA попала в первую десятку. Она выступит на сцене с песней Ridnym. По прогнозам букмекеров, пока у певицы не большие шансы на победу – она оказалась на девятом месте.
Фавориты букмекеров на Евровидении-2026
- Финляндия (Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin)
- Франция (Monroe – Regarde)
- Дания (Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem)
- Греция (Акилас – Ferto)
- Австралия (Дельта Гудрем – Eclipse)
- Израиль (Ноам Беттан – Michelle)
- Швеция (Felicia – My System)
- Чехия (Daniel Žižka – Crossroads)
- Украина (LELÉKA – Ridnym)
- Кипр (Antigoni – Jalla)
Евровидение-2026: главное
70-й песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Австрии – Вена. Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая соответственно, а гранд-финал – 16 мая.
Евровидение-2026 пройдет на арене Wiener Stadthalle.
Несколько стран бойкотировали конкурс после того, как Европейский вещательный союз (EBU) допустил к участию Израиль. Это Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия.
Украина выступит во второй половине второго полуфинала.