Все страны-участницы Евровидения-2026 представили свои треки: кто среди фаворитов букмекеров

За победу на 70-м песенном конкурсе Евровидение будут бороться 35 стран-участниц, среди которых Украина. Уже все артисты представили треки, с которыми будут представлять свою страну в Вене.

Букмекеры в очередной раз обновили свои прогнозы, которые обнародовали на сайте eurovisionworld. Кто среди фаворитов и на каком месте сейчас находится Украина – узнавайте в материале.

За два месяца до старта Евровидения-2026 букмекеры предсказывают победу Финляндии. В этом году страну представят скрипачка Линда Лампениус и певец Пит Паркконен с песней Liekinheitin.

Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin: смотрите видео онлайн

Согласно прогнозам, на втором месте сейчас находится Франция, от которой на песенный конкурс поедет Monroe с композицией Regarde, а на третьем – Дания, от которой выступит Серен Торпегор Лунд с треком Før vi går hjem.

Представительница Украины LELÉKA попала в первую десятку. Она выступит на сцене с песней Ridnym. По прогнозам букмекеров, пока у певицы не большие шансы на победу – она оказалась на девятом месте.

Фавориты букмекеров на Евровидении-2026

Финляндия (Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin) Франция (Monroe – Regarde) Дания (Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem) Греция (Акилас – Ferto) Австралия (Дельта Гудрем – Eclipse) Израиль (Ноам Беттан – Michelle) Швеция (Felicia – My System) Чехия (Daniel Žižka – Crossroads) Украина (LELÉKA – Ridnym) Кипр (Antigoni – Jalla)

Прогнозы букмекеров на Евровидение-2026 / Скриншот с сайта eurovisionworld

