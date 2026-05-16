16 мая, 22:24
Стартовало Евровидение-2026: участники открыли конкурс традиционным парадом флагов

Ольга Панькив
Основні тези
  • Стартовал 70-й юбилейный песенный конкурс Евровидение с парадом флагов 25 стран.
  • Украинская представительница LELÉKA выступит седьмой с песней Ridnym.

Стартовал 70-й юбилейный песенный конкурс Евровидение. В гранд-финале в этом году будут соревноваться представители 25 стран.

Самое ожидаемое музыкальное событие года официально стартовало. Зрители уже увидели выступление JJ – победителя Евровидения-2025. Также на сцене начался традиционный парад флагов участников, сообщает 24 Канал.

Стартовало Евровидение-2026: как началось шоу?

Гранд-финал начался с выступления JJ – победителя Евровидения-2025.

Перед началом конкурсных выступлений на сцене состоялся торжественный парад флагов: представители 25 стран вышли к зрителям со знаменами своих государств. Среди них – украинская представительница LELÉKA, которая выступит седьмой с песней Ridnym.

Мы начинаем! Гордая нести наш флаг и быть голосом ваших сердец,
– написала исполнительница в инстаграме.

Кто выступит в гранд-финале Евровидения-2026?

В гранд-финале Евровидения-2026 мы увидим выступления представителей 25 стран. Именно в таком порядке финалисты будут выходить на сцену сегодня:

  1. Дания: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
  2. Германия: Sarah Engels "Fire"
  3. Израиль: Noam Bettan "Michelle"
  4. Бельгия: ESSYLA "Dancing on the Ice"
  5. Албания: Alis "Nân"
  6. Греция: Akylas "Ferto"
  7. Украина: LELÉKA "Ridnym"
  8. Австралия: Delta Goodrem "Eclipse"
  9. Сербия: LAVINA "Kraj Mene"
  10. Мальта: AIDAN "Bella"
  11. Чехия: Daniel Zizka "CROSSROADS"
  12. Болгария: DARA "Bangaranga"
  13. Хорватия: LELEK "Andromeda"
  14. Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"
  15. Франция: Monroe "Regarde !"
  16. Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"
  17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
  18. Польша: ALICJA "Pray"
  19. Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
  20. Швеция: FELICIA "My System"
  21. Кипр: Antigoni "JALLA"
  22. Италия: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"
  23. Норвегия: JONAS LOVV "YA YA YA YA"
  24. Румыния: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
  25. Австрия: COSMÓ "Tanzschein"

