Самое ожидаемое музыкальное событие года официально стартовало. Зрители уже увидели выступление JJ – победителя Евровидения-2025. Также на сцене начался традиционный парад флагов участников, сообщает 24 Канал.
Советуем Кто станет победителем Евровидения-2026: текстовая трансляция финала песенного конкурса
Стартовало Евровидение-2026: как началось шоу?
Гранд-финал начался с выступления JJ – победителя Евровидения-2025.
Перед началом конкурсных выступлений на сцене состоялся торжественный парад флагов: представители 25 стран вышли к зрителям со знаменами своих государств. Среди них – украинская представительница LELÉKA, которая выступит седьмой с песней Ridnym.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Мы начинаем! Гордая нести наш флаг и быть голосом ваших сердец,
– написала исполнительница в инстаграме.
Кто выступит в гранд-финале Евровидения-2026?
В гранд-финале Евровидения-2026 мы увидим выступления представителей 25 стран. Именно в таком порядке финалисты будут выходить на сцену сегодня:
- Дания: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
- Германия: Sarah Engels "Fire"
- Израиль: Noam Bettan "Michelle"
- Бельгия: ESSYLA "Dancing on the Ice"
- Албания: Alis "Nân"
- Греция: Akylas "Ferto"
- Украина: LELÉKA "Ridnym"
- Австралия: Delta Goodrem "Eclipse"
- Сербия: LAVINA "Kraj Mene"
- Мальта: AIDAN "Bella"
- Чехия: Daniel Zizka "CROSSROADS"
- Болгария: DARA "Bangaranga"
- Хорватия: LELEK "Andromeda"
- Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"
- Франция: Monroe "Regarde !"
- Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"
- Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
- Польша: ALICJA "Pray"
- Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
- Швеция: FELICIA "My System"
- Кипр: Antigoni "JALLA"
- Италия: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"
- Норвегия: JONAS LOVV "YA YA YA YA"
- Румыния: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
- Австрия: COSMÓ "Tanzschein"