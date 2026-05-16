Самое ожидаемое музыкальное событие года официально стартовало. Зрители уже увидели выступление JJ – победителя Евровидения-2025. Также на сцене начался традиционный парад флагов участников, сообщает 24 Канал.

Стартовало Евровидение-2026: как началось шоу?

Гранд-финал начался с выступления JJ – победителя Евровидения-2025.

Перед началом конкурсных выступлений на сцене состоялся торжественный парад флагов: представители 25 стран вышли к зрителям со знаменами своих государств. Среди них – украинская представительница LELÉKA, которая выступит седьмой с песней Ridnym.

Мы начинаем! Гордая нести наш флаг и быть голосом ваших сердец,

– написала исполнительница в инстаграме.

Кто выступит в гранд-финале Евровидения-2026?

В гранд-финале Евровидения-2026 мы увидим выступления представителей 25 стран. Именно в таком порядке финалисты будут выходить на сцену сегодня: