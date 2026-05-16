Найочікуваніша музична подія року офіційно стартувала. Глядачі вже побачили виступ JJ – переможця Євробачення-2025. Також на сцені розпочався традиційний парад прапорів учасників, повідомляє 24 Канал.

Стартувало Євробачення-2026: як розпочалось шоу?

Гранд-фінал розпочався із виступу JJ – переможця Євробачення-2025.

Перед початком конкурсних виступів на сцені відбувся урочистий парад прапорів: представники 25 країн вийшли до глядачів зі стягами своїх держав. Серед них – українська представниця LELÉKA, яка виступить сьомою з піснею Ridnym.

Ми починаємо! Горда нести наш прапор і бути голосом ваших сердець,
– написала виконавиця в інстаграмі.

Хто виступить у гранд-фіналі Євробачення-2026?

У гранд-фіналі Євробачення-2026 ми побачимо виступи представників 25 країн. Саме в такому порядку фіналісти виходитимуть на сцену сьогодні:

  1. Данія: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
  2. Німеччина: Sarah Engels "Fire"
  3. Ізраїль: Noam Bettan "Michelle"
  4. Бельгія: ESSYLA "Dancing on the Ice"
  5. Албанія: Alis "Nân"
  6. Греція: Akylas "Ferto"
  7. Україна: LELÉKA "Ridnym"
  8. Австралія: Delta Goodrem "Eclipse"
  9. Сербія: LAVINA "Kraj Mene"
  10. Мальта: AIDAN "Bella" ​​
  11. Чехія: Daniel Zizka "CROSSROADS"
  12. Болгарія: DARA "Bangaranga"
  13. Хорватія: LELEK "Andromeda"
  14. Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"
  15. Франція: Monroe "Regarde !"
  16. Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"
  17. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
  18. Польща: ALICJA "Pray"
  19. Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
  20. Швеція: FELICIA "My System"
  21. Кіпр: Antigoni "JALLA"
  22. Італія: Sal Da Vinci "Per Semper Sì"
  23. Норвегія: JONAS LOVV "YA YA YA"
  24. Румунія: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
  25. Австрія: COSMÓ "Tanzschein"