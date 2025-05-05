От политических споров до фальсификаций: 10 громких скандалов, которые происходили на Евровидении

Евровидение основали в 1950-х годах после Второй мировой войны, чтобы объединить все страны Европы и оставить споры. Но после всех попыток назвать конкурс "аполитичным", Евровидение никогда не было только о музыке и песне.

Show 24 расскажет об одних из самых громких скандалов, что случались во время Евровидения в разные годы. Здесь и политические противоречия, и недовольство еврофанов и многое другое.

Обратите внимание Участники, новые правила, первые скандалы: все, что надо знать о Евровидении-2025

Фальсификация голосования (1968)

Политически мотивированные голосования уже не удивляют еврофанов. "Дружественные" или соседние страны обмениваются высокими баллами, а те государства, между которыми напряжение, намеренно их занижают.

Едва ли не первой жертвой таких манипуляций стал Клиф Ричард, который был суперзвездой в Великобритании и занял второе место на Евровидении с разницей в один балл, уступив испанке Массиэль. Ходили слухи, что испанский диктатор Франко тогда подкупил страны-участницы, чтобы те голосовали за Испанию.

Самая молодая победительница конкурса (1986)

Бельгия участвовала в Евровидении с самого основания конкурса, но победила лишь один раз – в 1986 году благодаря Сандре Ким с песней J'aime la vie. Однако выступление певицы вызвало немалый ажиотаж, когда стало известно, что на самом деле Сандре 13 лет, а не 16, как сообщали ранее.

Швейцария, которая заняла тогда второе место, хотела дисквалифицировать соперницу, однако ходатайство не достигло успеха. Так Сандра остается самой молодой победительницей конкурса и, вероятно, будет такой всегда, – минимальный возраст с тех пор подняли до 16 лет.

Сандра Ким – J'aime la vie:смотрите видео онлайн

Скандальные первая и третья победа Израиля (1978 и 1998)

Израиль несколько раз побеждал на Евровидении, но едва ли не каждый триумф сопровождался скандалом. В 1978 году Иордания решила не транслировать выступление Израиля – вместо него на экране показывали букет цветов. А когда объявили победителя, в арабских странах прервали трансляцию и назвали лидером Бельгию (которая получила второе место).

Зато в 1998 году впервые в истории Евровидения победила трансгендерная артистка. Дана Интернешнл покорила еврофанов и жюри, но консервативные зрители возмутились ее победой.

Победителем объявили не того (2007)

Терри Воган – британский ведущий, что годами был комментатором Евровидения. Но и у него случались ошибки. В 2007 году на национальном отборе, когда Британия выбирала, кто поедет в Финляндию, с ним случился досадный инцидент. Пока его соведущая объявляла правильное имя победителя – группа Scooch, Воган назвал победительницей Cyndi. Музыканты из Scooch даже успели поздравить соперницу, пока ведущая объявила об ошибке.

Инцидент на отборе в Британии: смотрите видео онлайн

"Мы не хотим Путина" (2009)

На фоне российского вторжения в Грузию, представители страны хотели выступить с треком We Don't Wanna Put In ("Мы не хотим давления"). Но игра слов "Мы не хотим Путина" не осталась незаметной, поэтому грузин обязали изменить текст. Музыканты отказались, поэтому и не выступили на Евровидении в том году.

Неожиданный поцелуй от представительниц Финляндии (2013)

Финская певица Криста Зигфридс выступила в Швеции на Евровидении с песней Marry Me, одетая в свадебное платье. Во время выступления она неожиданно поцеловала одну из своих танцовщиц. Это был знак протеста против запрета однополых браков в Финляндии в то время. Этот момент вызвал возмущение в Турции, которая отказалась транслировать конкурс, и Китая.

Поцелуй на сцене Евровидения: смотрите видео онлайн

Как Украина запретила России выступать (2017)

Украина была организатором Евровидения-2017 после победы Джамалы. Россию тогда хотела представить Юлия Самойлова. Но из-за того, что она ранее выступала в оккупированном Крыму, СБУ запретила ей въезд в Украину. Певице предлагали показать свой номер по Skype, но Россия отказалась от участия, а "Первый канал" даже не транслировал конкурс.

Отказ Украины выступить на Евровидении (2019)

Певица Maruv, которая молчит о полномасштабном вторжении, была победительницей украинского отбора в 2019 году и почти получила билет в Тель-Авив. Но отказалась участвовать в конкурсе, потому что возмутилась контрактом, где ее обязали временно не выступать в России. Другие участники Нацотбора имели шанс представить Украину, но все отказались.

Победителей Евровидения обвинили в употреблении наркотиков (2021)

После триумфа на конкурсе группа Måneskin попала в скандал – участников обвинили в том, якобы они употребляли наркотики прямо во время конкурса в грин-руме. Камеры якобы зафиксировали, как солист коллектива опускает голову к столу. Но Дамиано Давид объяснил, что просто подбирал разбитое стекло. Он даже сдал анализ крови, где по результатам не обнаружили никаких наркотических веществ.



Момент, спровоцировавший скандал / Скриншот с видео

Израилю трижды пришлось менять песню (2024)

В 2024 году представительницей Израиля выбрали Эден Голан. Страну тогда после споров допустили к конкурсу на фоне войны с ХАМАС. Однако EBU остались недовольны песней October Rain, с которой на конкурс хотела ехать певица, – там нашли политический подтекст. Израильский вещатель предоставил другой трек, Dance Forever. EBU и эта композиция не подошла. Лишь с третьей попытки Эден Голан таки допустили на Евровидение – с песней Hurricane.

Эден Голан – Hurricane: смотрите трейлер онлайн

Евровидение-2025 приближается, а вместе с ним и вероятные скандалы. Напомним, что первый полуфинал конкурса состоится 13 мая, а грандиозный финал – 17 мая.