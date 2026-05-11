8 украиноязычных песен, которые звучали на Евровидении

На протяжении 20 лет, как Украина участвует в песенном конкурсе, на большой европейской сцене не раз звучали песни на украинском языке. Интересно, что большинство из них до сих пор популярны среди иностранной публики.

Среди них даже есть победители. Две из восьми песен на украинском языке принесли Украине заветные первые места. В материале 24 Канала узнавайте о каких треках идет речь и какие места занимали участники.

Руслана – "Дикие танцы", 2004 год

Это было во второй раз, когда наша страна участвовала в конкурсе. Тогда певица Руслана покорила Стамбул и другие страны Европы "Дикими танцами". Заметим, что трек она пела на двух языках: английском и украинском.

В этом году в гранд-финале Руслана и Верка Сердючка снова вернутся на конкурс. Они будут выступать в роли приглашенных звезд.

"Гринджолы" – "Вместе нас много", 2005 год

Тогда певческое шоу проходило в Украине из-за победы Русланы. В результате конкурса, группа "Гринджолы" заняла 19 место с 30 баллами, что стало одним из худших результатов Украины за всю историю участия в Евровидении.

Но несмотря на это, украинско-английский хит до сих пор остается неофициальным гимном Оранжевой революции.

Верка Сердючка – "Dancing Lasha Tumbai", 2007 год

Этот хит, который прозвучал на сцене Евровидения на английском и немецком языках, а также на суржике, до сих пор вызывает восхищение у еврофанов. Выступление Сердючки стало настолько феерическим, что сегодня даже никто не помнит, кто стал победителем в 2007 году.

Интересно, что во время полномасштабной войны артист теперь поет "Russia goodbye".

Go_A – "Шум", 2021 год

После фурора Сердючки много лет представители Украины выступали с англоязычными треками. И только в 2021 году на Евровидении снова зазвучал украинский язык.

Хотя группа Go_A и заняла пятое место, но их "Шум" не просто стал популярным в Европе, а еще и ворвался в мировые чарты.

Kalush Orchestra – "Стефания", 2022 год

Несмотря на то, что Нацотбор, в котором они участвовали, стал одним из самых скандальных. И все же ребята поехали в Турин, где завоевали не просто победу, но и установили рекорд в номинации "Наибольшее количество баллов телеголосования в финале". Тогда зрители отдали аж 439 баллов.

TVORCHI – Heart Of Steel, 2023 год

Коллектив выступил в Ливерпуле с двуязычным треком, где рассказывается об украинском народе со стальными сердцами. В 2023 году Украина оказалась на шестой строчке в турнирной таблице.

alyona alyona и Jerry Heil – "Teresa & Maria", 2024 год

Девушки объединились в дуэт и достойно представили нашу страну в Швеции с треком о единстве и силе женщин. Их труд принес третье место в общем зачете.

Ziferblat – Bird of Pray, 2025 год

Украинская группа в прошлом году поехала на певческий конкурс с двуязычным треком. Перед поездкой коллектив довольно сильно критиковала публика. Более того, все утверждали, что Украина впервые в истории не пройдет в финал.

От так, Ziferblat оказался на девятой строчке.

Кто представляет Украину на Евровидении-2026?

В этом году в Вену отправилась певица LELÉKA с песней Ridnym. После Нацотбора девушка также страдала от хейта, ведь украинцам не понравился выбор представительницы нашей страны на конкурсе.

Уже стало известно, что артистка представит Украину в наряде от дизайнера Лилии Литковской (основательница бренда LITKOVSKA). Также к созданию образа присоединилась Маргарита Шекель.

Сейчас букмекеры прогнозируют украинке 11 место в общем рейтинге. Но заметим, что каждый день меняются прогнозы, поэтому LELÉKA имеет все шансы изменить свою позицию.