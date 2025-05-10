Язык на Евровидении: изменения правил, рекорд от Норвегии и существуют ли ограничения сейчас

Евровидение – конкурс со многими правилами, которые должны соблюдать участники. Сейчас нет ограничений по языку исполнения песен, но так было далеко не всегда.

Правила Евровидения относительно языка исполнения песни менялись много раз за время существования конкурса. Show 24 расскажет об этом подробнее.

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Евровидение основали в 1956 году и до 1965 года не существовало никаких ограничений по языку. В 1966 произошло нововведение – песня должна была исполняться на государственном языке страны-участника.

Это правило действовало всего 7 лет, но оно снова вернулось в 1977 и действовало до 1998. При этом сделали исключение для Бельгии и Германии – им разрешили исполнять конкурсные песни на английском.

В 1994 произошел скандал, когда представительница Польши Эдита Гурняк нарушила правила и спела свою песню на английском. Тогда 6 участников требовали ее дисквалифицировать, но этого было мало для такого серьезного решения.

Есть ли ограничения по языкам сейчас

С 1999 года сняли все ограничения по языку исполнения песен. С тех пор участники все чаще писали конкурсные треки на английском. Например, в 2017 году, только 7 из 42 песен исполнялись не на английском. Также популярным стало использовать и английский, и родной язык.

С 1999 года на Евровидении победили только четыре песни на неанглийских языках: сербская Molitva в 2007 году, португальская Amar pelos dois в 2017 году, итальянская Zitti e buoni в 2021 году и украинская Stefania в 2022 году.

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Интересно! В 1973 году участник Евровидения из Норвегии, группа Bendik Singers, установила рекорд. Песня коллектива It's Just a Game содержала наибольшее количество языков в одной песне – их было 12. Композицию исполняли на английском и французском, но также в ней звучали слова на испанском, итальянском, голландском, немецком, ирландском, сербохорватском, иврите, финском, шведском и норвежском языках.

Добавим, что в этом Евровидении наоборот, есть рекордное количество песен на родных языках – их 21. Песня группы Ziferblat будет звучать и на украинском, и на английском.