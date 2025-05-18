Три страны отдали максимальный балл: как зрители голосовали за Украину на Евровидении-2025
- Украина заняла 9 место на Евровидении-2025, получив 218 баллов.
- Максимальный балл в 12 пунктов Украина получила от зрителей из Чехии, Израиля и Польши.
- Другие страны, поддержавшие Ziferblat высокими баллами, включают Грузию, Португалию, Испанию, Кипр и "остальной мир".
- Ни одна страна не дала максимальных 12 баллов от национальных жюри.
Украина заняла 9 место в финале Евровидения-2025. Группа Ziferblat получила 218 баллов от национальных жюри и зрителей.
После объявления результатов стало известно, зрители каких стран отдали баллы представителям Украины на Евровидении-2025. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Евровидения.
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Максимальный балл – 12 – Украине отдали зрители из Чехии, Израиля и Польши. Ziferblat получил по 10 баллов от Грузии, Португалии и Испании. Зато 8 баллов Украина получила от "остального мира" (это страны, не участвующие в Евровидении, но могут голосовать) и Кипр.
Также Ziferblat получил такие оценки от зрителей, суммарно получив 158 баллов:
- 7 баллов – Ирландия, Литва,
- 6 баллов – Эстония, Франция, Италия, Латвия, Черногория,
- 4 балла – Азербайджан, Дания, Нидерланды, Сан-Марино, Швеция,
- 3 балла – Германия, Словения,
- 2 балла – Хорватия, Финляндия, Норвегия.
Кто и как голосовал за Украину (красным – баллы зрителей, синим – баллы жюри) / Фото EurovisionWorld
Ни одного балла не отдали зрители из Бельгии, Австрии, Албании, Люксембурга, Великобритании, Мальты, Швейцарии, Исландии, Греции, Австралии, Сербии и Армении.
Добавим, что группа Ziferblat получила еще 60 баллов от национальных жюри. Ни одна страна не отдала Украине максимального балла. Суммарно в Украине – 218 баллов и 9 место в финале.