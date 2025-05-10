Их знают миллионы: самые популярные песни за всю историю Евровидения

Вскоре стартует 69-й песенный конкурс Евровидение. В этом году за победу будут соревноваться 37 стран-участниц. Украину представит группа Ziferblat, которая будет выступать в первом полуфинале (13 мая) с песней Bird of Pray.

За столько лет на сцене Евровидения прозвучало множество песен, некоторые из которых получили популярность. Были и треки, которые не запомнились слушателям. В материале Show 24 читайте о самых популярных песнях за всю историю песенного конкурса. Тоже интересно Непревзойденная стабильность: рекорд Украины на Евровидении, который не побила ни одна другая страна Дункан Лоренс – Arcade (Нидерланды, 2019 год): смотрите видео онлайн Нетта Барзилай – Toy (Израиль, 2018 год): смотрите видео онлайн Abba – Waterloo (Швеция, 1974 год): смотрите видео онлайн Александр Рыбак – Fairytale (Норвегия, 2009 год): смотрите видео онлайн Лорин – Euphoria (Швеция, 2012 год): смотрите видео онлайн Лорин – Tattoo (Швеция, 2023 год): смотрите видео онлайн Джамала – "1944" (Украина, 2016 год): смотрите видео онлайн Teach-In – Ding-A-Dong (Нидерланды, 1975 год): смотрите видео онлайн Доменико Модуньйо – Nel blu dipinto di blu (Volare) (Италия, 1958 год): смотрите видео онлайн Кончита Вурст – Rise Like a Phoenix (Австрия, 2014 год): смотрите видео онлайн Эммели де Форест – Only Teardrops (Дания, 2013 год): смотрите видео онлайн Lordi – Hard Rock Hallelujah (Финляндия, 2006 год): смотрите видео онлайн Джонни Логан – Hold Me Now (Ирландия, 1987 год): смотрите видео онлайн Монс Сельмерлев – Heroes (Швеция, 2015): смотрите видео онлайн Måneskin – Zitti e buoni (Италия, 2021 год): смотрите видео онлайн Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai (Украина, 2007 год): смотрите видео онлайн Тото Кутуньо – Insieme (Италия, 1990): смотрите видео онлайн Lena – Satellite (Германия, 2010 год): смотрите видео онлайн Елена Папаризу – My Number One (Греция, 2005 год): смотрите видео онлайн Nemo – The Code (Швейцария, 2024 год): смотрите видео онлайн Kalush Orchestra – Stefania (Украина, 2022 год): смотрите видео онлайн Селин Дион – Ne partez pas sans moi (Швейцария, 1988 год): смотрите видео онлайн Мария Шерифович – Molitva (Сербия, 2007 год): смотрите видео онлайн Dana International – Diva (Израиль, 1998 год): смотрите видео онлайн Руслана – Wild Dances (Украина, 2004 год): смотрите видео онлайн Katrina and the Waves – Love Shine a Light (Великобритания, 1997 год): смотрите видео онлайн Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (Хорватия, 2024 год): смотрите видео онлайн Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегия, 2022 год): смотрите видео онлайн Элени Фурейра – Fuego (Кипр, 2018 год): смотрите видео онлайн Махмуд – Soldi (Италия, 2019 год): смотрите видео онлайн Роза Линн – Snap (Армения, 2022 год): смотрите видео онлайн Ранее мы рассказывали, какая страна чаще всего выигрывала Евровидение.