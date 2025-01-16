FIЇNKA перед финалом Нацотбора-2025 обвинили в плагиате: реакция Тины Кароль на скандал
Участницу украинского Национального отбора на Евровидение-2025 FIЇNKA обвинили в плагиате ее конкурсной песни "Культура". В социальных сетях появились предположения о сходстве трека с композицией "Con Altura" испанской исполнительницы Rosalia.
Композиция иностранной исполнительницы вышла еще в 2019 году. На обвинения FIЇNKA в плагиате уже отреагировала музыкальный продюсер Нацотбора-2025 Тина Кароль, пишет Show24.
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Скандал разгорелся после публикации видео о плагиате на анонимном TikTok-аккаунте.
Реакция аудитории оказалась неоднозначной: некоторые пользователи действительно отмечают сходство композиций, однако большинство не находит существенных совпадений между песнями.
Что пользователи думают о плагиате FIЇNKA / Скриншот с тиктока
Как отреагировала Тина Кароль
Музыкальный продюсер Нацотбора-2025 опубликовала пост в своем телеграм-канале, где опровергла обвинения в плагиате.
Никакого сходства песен нет ни темпом, ни гармонией, ни ритмикой, ни содержанием,
– подчеркнула певица.
Кароль отметила, что единственная созвучность заключается в словах "культура" и "con altura", которые имеют разное значение и контекст.
В FIЇNKA слово "хук" звучит как "культура", а в Rosalia – "con altura", что означает вести себя достойно,
– объяснила артистка.
Она также предположила, что эти упреки в плагиате могут распространять конкуренты, которые не прошли отбор.
Тина Кароль отреагировала на упреки FIЇNKA в плагиате песни / Скриншот с телеграмм-канала певицы
Отметим, сейчас FIЇNKA лидирует в голосовании за десятого финалиста Нацотбора, которое проводится через приложение "Дія". Голосование продолжается до 10:00 17 января 2025 года и доступно для всех граждан Украины в возрасте от 14 лет.