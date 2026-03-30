FIЇNKA раскритиковали из-за перепева хита Гиги: певица не сдержала эмоций

28 марта в киевском Дворце спорта состоялся концерт памяти Степана Гиги. Известные украинские артисты перепели его легендарные песни, среди приглашенных гостей была FIЇNKA.

FIЇNKA представила обновленную версию хита "Я поклав своє кохання на вівтар", однако она понравилась не всем слушателям. Певица отреагировала на критику на своей странице в инстаграме.

Один из пользователей написал FIЇNKA в инстаграме, что она "исказила" песню Степана Гиги, а также назвал "лягушкой". Артистка поделилась, что получает много таких комментариев.

Я, честно, уже настолько задолбалась, что такие тупорылые люди позволяют себе все, что угодно, в этом интернете безнаказанно. Когда то уже, бляха, будет караться законом, как во многих странах? Есть такие дни, что особенно достают те "моралисты", которые все мои действия в интернете, вне его пределов прикрывают своими "на улице война, а она себе такое позволяет",

– возмутилась FIЇNKA.

Певица также обратилась к людям, которые считают ее танцы под композицию Гиги "неуместными". FIЇNKA предложила им посмотреть оригинальную постановку.

Ответ FIЇNKA на критику / Скриншоты из инстаграма

Отметим, что на сцене Дворца спорта также выступили Артем Пивоваров, Елена Тополя, Никита Киселев, Роман Скорпион и другие. Лайнап артистов объявляли на странице Степана Гиги в инстаграме.

