Понял, что это его человек: звезда "Лиги смеха" вспомнил романтический момент с невестой

Телеведущий Фима Константиновский поделился подробностями отношений с невестой Лизой. Он также дал советы, как понять, что в паре царит искренняя и настоящая любовь.

Фима и Лиза вместе уже более двух лет. В первые месяцы отношений они познакомились с родителями друг друга, съехались, а теперь планируют свадьбу, информирует Show 24.

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Фима Константиновский рассказал, как понял, что Лиза – тот самый человек, с которым он хочет провести всю жизнь. По словам телеведущего, ему "тяжело дается мимишность, особенно на камеру".

Одно дело – работать на съемках, шутить и вести проекты, а другое – демонстрировать жизнь. К слову, у меня и с инстаграмом идет тяжеловато в этом плане. Ну не могу я быть лайфстайл-блогером на 100%. Но недавно любимая предложила провести совместную фотосессию в стиле love story. Вот мы фотографировались, я смотрел на Лизу и думал: "Боже, как люблю ее. И как же хочу провести с ней всю жизнь",

– поделился он.

Для справки! Фима Константиновский – ведущий квиз-шоу "Вік на Вік", которое можно посмотреть на сайте и ютуб-канале Нового канала, и "Поле", третий сезон которого уже начали снимать.

Фима Константиновский с невестой / Фото из инстаграма телеведущего

Телеведущий также дал советы, как убедиться, что между людьми – настоящая и искренняя любовь. Говорит, что главное – интуиция.

Думаю, чтобы понять, что это именно ваш человек, стоит анализировать. Хотя это очень тяжелый совет, которым нельзя делиться вот так обобщенно. Но на самом деле ты понимаешь, потому что это происходит на каком-то микроуровне. Если посмотрите на партнера рядом и придет мысль: "Ну вот и приехали. Не могу без нее (или без него)", значит, это и есть оно. Любовь,

– отметил Фима Константиновский.

Коротко о личной жизни Фимы Константиновского