Букмекеры изменили прогнозы перед финалом Евровидения: у кого больше всего шансов победить
- Букмекеры изменили прогнозы на Евровидение-2025 после полуфиналов, некоторые фавориты не попали в финал.
- Украине прогнозируют 13 место, но результаты могут измениться после финальных выступлений и голосования.
Полуфиналы Евровидения-2025 уже состоялись. Участники, прошедшие в следующий этап конкурса, упорно готовятся к выступлению в грандфинале музыкального конкурса, где станет известным имя победителя.
После двух полуфиналов букмекерам пришлось изменить свои ставки относительно результатов Евровидения-2025. Ведь некоторые их фавориты даже не попали в финал, передает Show 24.
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Прогнозы букмекеров относительно победителя Евровидения-2025 / Скриншот с сайта Eurovision.World
Украине букмекеры пока прогнозируют 13 место на песенном конкурсе. В то же время реальные результаты могут кардинально отличаться после живых выступлений и зрительского голосования в финале Евровидения-2025.
В нашем материале уже можно посмотреть клипы и послушать песни всех финалистов Евровидения-2025 для того, чтобы определиться со своим фаворитом.
Также напомним, как проголосовать за фаворита Евровидения-2025. Это можно будет сделать через официальное приложение, телефон, SMS и сайт www.esc.vote.