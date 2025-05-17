Букмекеры изменили прогнозы перед финалом Евровидения: у кого больше всего шансов победить

Полуфиналы Евровидения-2025 уже состоялись. Участники, прошедшие в следующий этап конкурса, упорно готовятся к выступлению в грандфинале музыкального конкурса, где станет известным имя победителя.

После двух полуфиналов букмекерам пришлось изменить свои ставки относительно результатов Евровидения-2025. Ведь некоторые их фавориты даже не попали в финал, передает Show 24.

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Наибольшие шансы на триумф пока имеет Швеция – вероятность победы группы KAJ с конкурсным треком Bara bada bastu оценивается букмекерами в 40%. Австрия занимает второе место с 20% шансов на победу. Ее будет представлять JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич. На Евровидении-2025 он выступает с лирическим треком Wasted Love. Здесь следует упомянуть, что JJ на эту песню, по его словам, вдохновила российская оперная певица Анна Нетребко. Французская певица Louane с песней Maman занимает третью позицию в букмекерском рейтинге с вероятностью победы 13%. После выступления во втором полуфинале Финляндия стремительно поднялась на четвертое место в рейтинге букмекеров. После Erika Vikman идет 21-летний певец Claude, представляющий Нидерланды. В топ-10 также входят: Израиль (Yuval Raphael – New Day Will Rise)

Эстония (Tommy Cash – Espresso macchiato)

Швейцария (Zoë Më – Voyage)

Албания (Shkodra Elektronike – Zjerm)

Мальта (Miriana Conte – Serving)



Прогнозы букмекеров относительно победителя Евровидения-2025 / Скриншот с сайта Eurovision.World

Украине букмекеры пока прогнозируют 13 место на песенном конкурсе. В то же время реальные результаты могут кардинально отличаться после живых выступлений и зрительского голосования в финале Евровидения-2025.

В нашем материале уже можно посмотреть клипы и послушать песни всех финалистов Евровидения-2025 для того, чтобы определиться со своим фаворитом.

Также напомним, как проголосовать за фаворита Евровидения-2025. Это можно будет сделать через официальное приложение, телефон, SMS и сайт www.esc.vote.