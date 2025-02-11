Рекордные цифры: сколько людей посмотрело финал Нацотбора и проголосовало в Дії
Национальный отбор ежегодно вызывает интерес у многих украинцев. Стало известно, сколько просмотров собрал конкурс в этом году и какое количество людей проголосовало.
Национальный отбор на Евровидение-2025 показал высокие результаты просмотров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Eurovision.ua.
Интересно Игорь Кондратюк прокомментировал победу Ziferblat в Нацотборе: что им посоветовал продюсер
Видео финала Нацотбора и выступление победителя занимает первые позиции в трендах ютуба "Популярное" уже несколько дней подряд. Трансляцию посмотрели более 1 миллиона раз.
Трансляция финала конкурса, которая велась на английском языке, собрала почти 500 тысяч просмотров.
В общем ютуб-канал "Евровидение Украина" за последние дни получил 3,1 миллиона просмотров. Это трансляции, выступления участников и гости шоу и другие ролики о Нацотборе.
Отметим, за период просмотров зрители собрали рекордные 3 миллиона гривен для фонда Сергея Притулы на гуманитарное разминирование.
В день финала Нацотбора тикток-страница Суспильного Евровидения собрала 3,4 миллиона просмотров, а инстаграм-аккаунт более 7,3 миллиона просмотров на видео.
Показатели Нацотбора-2025 / Фото с Eurovision.ua
Показы предшоу Нацотбора, финал и его повтор на телеканале Суспільне Культура посмотрело 834 тысячи уникальных зрителей.
Показатели Нацотбора-2025 / Фото с Eurovision.ua
Сколько людей проголосовало в Дії
После завершения голосования за победителя Нацотбора стало известно, что 362 388 украинцев приняли участие в опросе. Более 90 тысяч человек проголосовали за фаворита – Ziferblat.
- Ziferblat – 90 390
- MOLODI – 70 885
- Маша Кондратенко – 62 439
- FIЇNKA – 52 858
- KHAYAT – 44 299
- ДК Энергетик – 19 556
- KRYLATA – 11 726
- Абие – 5 595
- Future Culture – 2 338
- Влад Шериф – 2 302
Сколько людей проголосовали / Фото Дії
Что известно о Евровидение-2025
Песенный конкурс состоится в Швейцарии, город Базель, арена St. Jakobshalle. Грандиозный финал пройдет в субботу, 17 мая. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая.
38 стран примут участие в конкурсе. Украина, а именно группа Ziferblat, выступит в первом полуфинале.