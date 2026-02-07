Жюри Нацотбора-2026 объявило баллы: кто стал их фаворитом

Сегодня, 7 февраля, состоялось зрительское и судейское голосование за артиста, который будет представлять Украину на Евровидении в Вене. В этом году состав жюри такой: Руслана, Злата Огневич, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.

А вот Джамала, которая ранее занимала судейское кресло, стала музыкальным продюсером шоу вместо Тины Кароль. После выступления последнего финалиста были открыты линии для голосования, а звездное жюри также определялось с баллами для всех участников, пишет 24 Канал. К теме LELÉKA умилила сцену Нацотбора-2026 с треком "Рідним" Их фаворитом стала Leléka с треком "Родным". Певица получила 10 баллов. Как проголосовало жюри в финале Нацотбора-2026? Результаты судейского голосования следующие: Valeriya Force – 4

– 4 Molodi – 2

– 2 Monokate – 6

– 6 Эллиены – 1

– 1 Лауд – 9

– 9 Лелека – 10

– 10 Господин Вел – 7

– 7 ХАЯТ – 5

– 5 Джерри Хейл – 8

– 8 "ЩукаРыба" – 3 Как проголосовало жюри в финале Нацотбора-2026 /Скриншот с видео Но не стоит забывать, что результаты зрительского голосования не являются второстепенными. Оказалось, что зрители также отдали самый высокий балл Leléka. Именно она будет представлять Украину в Вене. Что нужно знать о певице Leléka?