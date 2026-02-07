Укр Рус
7 февраля, 22:13
1

Жюри Нацотбора-2026 объявило баллы: кто стал их фаворитом

Марта Гнат
Основні тези
  • Фаворитом жюри Нацотбора-2026 стала Leléka с треком "Рідним", которая получила 10 баллов.
  • В первую тройку вошли Leléka, Laud (9 баллов) и Jerry Heil (8 баллов).

Сегодня, 7 февраля, состоялось зрительское и судейское голосование за артиста, который будет представлять Украину на Евровидении в Вене. В этом году состав жюри такой: Руслана, Злата Огневич, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.

А вот Джамала, которая ранее занимала судейское кресло, стала музыкальным продюсером шоу вместо Тины Кароль. После выступления последнего финалиста были открыты линии для голосования, а звездное жюри также определялось с баллами для всех участников, пишет 24 Канал.

К теме LELÉKA умилила сцену Нацотбора-2026 с треком "Рідним"

Их фаворитом стала Leléka с треком "Родным". Певица получила 10 баллов.

Как проголосовало жюри в финале Нацотбора-2026?

Результаты судейского голосования следующие:

  • Valeriya Force – 4
  • Molodi – 2
  • Monokate – 6
  • Эллиены – 1
  • Лауд – 9
  • Лелека – 10
  • Господин Вел – 7
  • ХАЯТ – 5
  • Джерри Хейл – 8
  • "ЩукаРыба" – 3

Как проголосовало жюри в финале Нацотбора-2026 /Скриншот с видео

Но не стоит забывать, что результаты зрительского голосования не являются второстепенными. Оказалось, что зрители также отдали самый высокий балл Leléka. Именно она будет представлять Украину в Вене.

