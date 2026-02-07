Жюри Нацотбора-2026 объявило баллы: кто стал их фаворитом
- Фаворитом жюри Нацотбора-2026 стала Leléka с треком "Рідним", которая получила 10 баллов.
- В первую тройку вошли Leléka, Laud (9 баллов) и Jerry Heil (8 баллов).
Сегодня, 7 февраля, состоялось зрительское и судейское голосование за артиста, который будет представлять Украину на Евровидении в Вене. В этом году состав жюри такой: Руслана, Злата Огневич, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.
А вот Джамала, которая ранее занимала судейское кресло, стала музыкальным продюсером шоу вместо Тины Кароль. После выступления последнего финалиста были открыты линии для голосования, а звездное жюри также определялось с баллами для всех участников, пишет 24 Канал.
К теме LELÉKA умилила сцену Нацотбора-2026 с треком "Рідним"
Их фаворитом стала Leléka с треком "Родным". Певица получила 10 баллов.
Как проголосовало жюри в финале Нацотбора-2026?
Результаты судейского голосования следующие:
- Valeriya Force – 4
- Molodi – 2
- Monokate – 6
- Эллиены – 1
- Лауд – 9
- Лелека – 10
- Господин Вел – 7
- ХАЯТ – 5
- Джерри Хейл – 8
- "ЩукаРыба" – 3
Но не стоит забывать, что результаты зрительского голосования не являются второстепенными. Оказалось, что зрители также отдали самый высокий балл Leléka. Именно она будет представлять Украину в Вене.