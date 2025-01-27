У меня всегда проблема, – финалистка Нацотбора призналась о пикантном курьезе на концерте

Финалистка Нацотбора-2025 FIЇNKA рассказала о курьезах, которые происходят на ее выступлениях. Украинская певица призналась, что даже привыкла к этим моментам.

За кулисами любых публичных мероприятий или концертов остается много интересного. Ведь пока зритель видит идеальную картинку, у артиста может случиться форс-мажор. Кто-то забывает текст, а у кого-то происходят проблемы с техникой.

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Певица FIЇNKA призналась, что у нее на концертах случается постоянный курьез. Об этом она рассказала за кулисами шоу "єПитання" на Новом канале, передает 24 Канал.

На выступлениях у меня всегда проблема... с туалетом. Потому что все залы в Украине рассчитаны так, что в туалет ходят только те люди, которые пришли на концерт. А все артисты и другие, кто работает за кулисами, должны идти туда же. То есть вместе со зрителями,

– удивила артистка.

FIЇNKA объяснила, что уже за полтора часа до выступления начинают сходиться люди, поэтому она уже не может сходить в уборную. Такой же курьез случается и после завершения концерта.

"У меня постоянная проблема – не могу сходить в уборную. А после завершения концерта еще нужно пофотографироваться со зрителями. Поэтому знайте, на выступлениях я всегда минимум три – четыре часа очень хочу в туалет", – рассказала финалистка Нацотбора.



FIЇNKA / Фото Нового канала

FIЇNKA – финалистка Нацотбора-2025

Напомним, FIЇNKA стала десятой финалисткой Национального отбора на Евровидение-2025. Именно ее выбрали украинцы в голосовании.

Певица представила песню "Культура" – с этим треком она хочет представить Украину на песенном конкурсе. Артистку заподозрили в плагиате, однако Тина Кароль и сама FIЇNKA решительно опровергли эти обвинения.