От провокационных клипов до новой жизни: где сейчас коллеги Даши Астафьевой по группе NikitA

Когда-то их клипы обсуждали из-за откровенных образов, а песни "Машина" и "Веревки" были известны далеко за пределами украинского шоу-бизнеса. Но со временем пути участниц группы NikitA разошлись. Юлия Кавтарадзе сосредоточилась на собственных брендах, Анастасия Кумейко стала DJ NANA, а Юлия Бричковская переехала в США.

Если провокация была стабильным элементом NikitA, состав группы неоднократно менялся. Со временем ее участницы начали строить жизнь вне совместного проекта. Кто-то ушел с большой сцены, кто-то нашел себя в электронной музыке, а кто-то переехал за границу и сменил профессиональное направление, рассказывает 24 Канал.

Где сейчас Юлия Кавтарадзе

Юлия Кавтарадзе присоединилась к NikitA в 2008 году. До этого она работала в балете Верки Сердючки и была участницей группы "А.Р.М.И.Я". Однако уже в 2011 году Кавтарадзе покинула коллектив. Одной из причин, о которых она рассказывала, стало нежелание продолжать откровенные съемки. После замужества с бизнесменом Андреем артистка решила изменить приоритеты и отойти от привычного сценического образа.

Судя по информации с ее публичных страниц, Кавтарадзе связана с Грузией, где, вероятно, живет вместе с дочерью. В то же время она не ограничилась семейной жизнью: Юлия развивает собственный бренд женской одежды, а также ювелирное направление.

Анастасия Кумейко стала диджеем

Анастасия Кумейко пришла в NikitA после Юлии Кавтарадзе и оставалась в коллективе около шести лет. До этого она выступала в группе "А.Р.М.И.Я", занималась танцами и преподавала хореографию.

Однако после завершения сотрудничества с группой Анастасия не отказалась от публичной деятельности. Она начала развивать сольный проект под псевдонимом DJ NANA. Вместо выступлений в составе поп-группы артистка выбрала электронную музыку, диджей-сеты и танцевальные перформансы. В 2018 году Кумейко также приняла участие в шоу "Танцы со звездами", где выступала в паре с Николаем Тищенко.

Впоследствии в жизни DJ NANA появилось еще одно направление. Сегодня она развивает практики, посвященные женскому телу, самопознанию и внутреннему состоянию, создает медитации и делится соответствующим контентом в социальных сетях на украинском языке.

Юлия Бричковская переехала и сменила профессию

Еще одна бывшая участница NikitA – Юлия Бричковская. Она выступала вместе с Дашей Астафьевой и Анастасией Кумейко, однако в 2016 году покинула группу и ушла из украинского шоу-бизнеса.

Впоследствии Юлия переехала в США. Ранее сообщалось, что она вышла замуж за фотографа по имени Игорь и пробовала себя в модельном бизнесе. Ее жизнь за океаном постепенно стала складываться вне музыкальной индустрии.

Бричковская живет в Сиэтле и развивается в сфере графического дизайна и создания контента для брендов. Сейчас она создает брендбуки, социальные кампании и UGC. Юлия вышла замуж, и сейчас в ее семье ожидается пополнение.

Даша Астафьева нашла себя в культуре

Пока бывшие коллеги Даши Астафьевой выбирали свои пути, сама певица также существенно изменила направление деятельности. Сегодня ее знают не только благодаря группе NikitA, но и благодаря волонтерству, общественной деятельности и популяризации украинской литературы.

Один из главных проектов Даши – книжное приложение UnderBooks, которое она основала для популяризации украинской литературы и аудиокниг. А уже 27 октября 2026 года Астафьева будет читать Радиодиктант национального единства вместе с учителем украинского языка и литературы Артуром Пройдаковым. Автором текста диктанта этого года стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь.

Для Астафьевой это особое событие. Она назвала приглашение к участию воплощением мечты и поблагодарила организаторов за доверие. Певица также рассказала, что готовится к чтению и хочет сохранить живую интонацию, чтобы передать слушателям эмоции, заложенные в тексте.

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