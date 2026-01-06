Григорий Решетник стал доктором философии: телеведущий защитил диссертацию на тему "Холостяка"
- Григорий Решетник защитил докторскую диссертацию на тему реалити-шоу "Холостяк" в Киевском национальном университете культуры и искусств.
- Его исследование анализирует влияние телевизионного формата на восприятие любви в современном обществе и состоит из трех разделов, рассматривающих культурное явление реалити-шоу, международный проект "Холостяк" и его украинскую версию.
Украинский телеведущий Григорий Решетник стал доктором философских наук. Он защитил докторскую диссертацию по культурологии в Киевском национальном университете культуры и искусств.
Оказывается, его исследование посвящено популярному реалити-шоу "Холостяк", передает 24 Канал со ссылкой на сайт КНУКиИ.
Григорий Решетник проанализировал, как телевизионный формат влияет на восприятие любви и романтических отношений в современном обществе.
Его диссертация имеет 217 страниц и состоит из трех основных разделов: первый раздел рассматривает реалити-шоу как культурное явление – от истории возникновения формата до его адаптации в разных странах. Второй раздел анализирует "Холостяка" как международный проект, а третий раздел посвящен украинской версии программы.
В заключении указано, что дейтинг-шоу одновременно является серьезной историей о любви и самоироничным спектаклем для развлечения.
"Холостяк" и "Холостячка" показательно демонстрируют, как любовь превращается из интимного взаимодействия в публичное событие и эмоциональный спектакль для зрителей: свидания, романтические жесты и признания инсценируются как потребительские аттракции (поездки, подарки, ужины в изысканных местах); участники выражают эмоции не согласно внутренним интенциям, а в контексте продюсерской логики шоу и реагируя на ожидания аудитории; ставка на эмоциональные инвестиции, когда каждое действие на свидании воспринимается как вклад, требующий вознаграждения – комплиментов, объятий, роз. Это превращает любовь, и украинская адаптация дейтинг-проекта это продемонстрировала, на эмоциональный капитал, подкрепленный материальными благами и имиджевыми перспективами,
– написал Григорий Решетник.
Кстати, об ученой степени доктора философии телеведущий рассказывал в октябре 2025 года в видео, которое вышло на ютуб-канале Алика Мкртчяна.
Это путь длиной в 20 лет. Я закончил с красным дипломом университет, реализовался как телеведущий и продолжаю образовательную и научную деятельность,
– отмечал Григорий.
Как известно, Решетник учился на диктора и ведущего телепрограмм.
Почему Григорий Решетник решил стать доктором философских наук?
- Об этом телеведущий рассказал в интервью на ютуб-канале Славы Демина.
- Григорий отметил, что так он реализует собственные амбиции, становится более образованным и авторитетным в глазах собственных студентов.
- "Когда ты глубоко занимаешься наукой, работает мозг. Ты не расслабляешься. Это такая система мотивации для меня", – объяснил шоумен.
- Добавим, что Григорий Решетник также преподает в университете культуры в Киеве.