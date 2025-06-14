Так много потерь, – Вакарчук эмоционально отреагировал на смерть музыканта группы "Океан Эльзы"

На днях стало известно о смерти музыканта Григория Чайки – гитарного техника и сессионного гитариста группы "Океан Эльзы", с которым он работал с 2015 года. Ему было 47 лет.

Фронтмен группы Святослав Вакарчук щемяще отреагировал на потерю. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу лидера ОЭ.

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Святослав Вакарчук опубликовал архивное фото Григория и поделился теплыми словами о нем.

Не стало нашего друга, хорошего музыканта и светлого человека – Гриши Чайки. Я сижу и думаю, в какое же время мы живем. У каждого – так много потерь. Болезненных, непоправимых. Покойся с Богом, дорогой Гриша. Ты – навсегда с нами,

– написал певец.

Музыкант также вспомнил строки из новой песни "Океана Эльзы" "Двое", что посвящена глубокой эмоциональной связи между людьми: "Где бы ты ни был на земле... Или в небесах не летал...".

Что известно о смерти Григория Чайки

В мае этого года музыкант сообщил, что у него диагностировали лейкемию (рак крови). В том же месяце он прошел первый курс химиотерапии. 11 июня Григорий писал, что восстанавливается после второй химиотерапии, однако уже 12 июня группа "Океан Эльзы" сообщила о его смерти.