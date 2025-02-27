"Длительный и серьезный разговор": АНТИТЕЛА раскрыли детали встречи с Валерием Залужным

Недавно группа АНТИТЕЛА посетила Лондон, где выступила на масштабной акции поддержки Украины на Трафальгарской площади. Во время визита в Великобританию музыканты также встретились с Валерием Залужным.

Они показали и рассказали, как прошла их встреча. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграмм-страницу бэнда.

Не упустите Впервые за долгое время: Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили совместную поездку

После мощного десятитысячного митинга украинцев на Trafalgar Square, где мы провозгласили речь и сыграли много важных песен, мы с удовольствием посетили Чрезвычайного и Полномочного Посола Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии,

– рассказали музыканты.

Они описали встречу с Валерием Залужным как теплую и дружескую. По их словам, разговор был длительным, кое-где шутливый, но в основном серьезной.

Кроме того, Тарас Тополя выставил в своем инстаграмме селфи с послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и добавил ободряющую подпись.

Ловите поощрительный взгляд от Валерия Залужного. Все будет нормально, все переживем,

– подчеркнул певец.

Заметим, недавно участники АНТИТИЛ, которые в начале полномасштабного вторжения выполняли функции парамедиков и обеспечение подразделения в 130-м батальоне терробороны, признались, готовы ли возвратиться на фронт.