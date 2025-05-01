К 30-летию группы: "Друга Ріка" анонсировала большой концерт в Киеве
- "Друга Ріка" анонсировала большой концерт в Киеве, который состоится 8 марта 2026 года во "Дворце Спорта" в честь 30-летия группы.
- Это выступление будет включать 30 лучших песен и новый альбом бэнда.
Известная украинская рок-группа анонсировала масштабный концерт в столице. Выступление музыкантов состоится к 30-летию существования бэнда.
Валерий Харчишин рассекретил, когда, где состоится этот концерт и чего ждать поклонникам, пишет Show 24.
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Так, выяснилось, что большой сольный концерт "Второй Реки" состоится 8 марта 2026 года в киевском "Дворце Спорта".
Мы сыграем 30 лучших песен и новый альбом там будет тоже,
– рассказал фронтмен группы Валерий Харчишин.
Валерий Харчишин анонсировал сольный концерт "Другої Ріки" в Киеве: смотрите видео онлайн
Анонс масштабного концерта состоялся во время душевных выступлений "Другої Ріки" под открытым небом в "Курене Концертные", посвященных 20-летию альбома "Рекорды". 24 и 25 мая на сцене звучали знаковые хиты бэнда – "Так мало здесь тебя", "Открывай", "Пью из твоих ладоней" и другие песни из разных периодов творчества коллектива.
Как и большинство выступлений "Другої Ріки" за последние годы, эти концерты имели благотворительную цель. За два вечера удалось собрать почти 280 тысяч гривен. Часть средств направят на помощь военным и инициативе АЗОВ.ONE, другая часть поддержит благотворительный фонд "Юлины бабушки", что заботится о более 1100 одиноких пожилых людей в девяти пансионатах по всей Украине.
Кто из украинских артистов выступит в этом году
- "Курган и Agregat" дадут большой благотворительный концерт в киевском "Дворце спорта" 31 мая 2025 года. На нем группа презентует свой новый альбом "Поле канифоли". Вся прибыль пойдет на поддержку украинских защитников и защитниц.
- DOMIY, которая получила премию "Открытие года", выступит 7 июня во Львове на сцене !FESTrepublic. Начало концерта – в 19:00.
- Легендарные "Океан Эльзы" сыграют сразу четыре концерта во Львове – 27, 28, 29 июня и 1 июля. Все события состоятся на территории !FESTrepublic (ул. Старознесенская, 24-26).
- Группа Schmalgauzen представит свою новую концертную программу "Уставшая Стрит" 16 августа. Выступление пройдет в первом павильоне киностудии имени Довженко в Киеве.