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Show24 Музыка "PAX ROMANA": МУР устроил самый масштабный концерт в истории группы
17 февраля, 15:00
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"PAX ROMANA": МУР устроил самый масштабный концерт в истории группы

София Хомишин

15 февраля в Stereo Plaza в Киеве отгремел самый масштабный концерт группы МУР, где музыканты исполнили вживую треки из своего нового альбома о Римской Империи. Также они спели и другие хиты.

Вместе с основным составом на сцену вышли специальные гости, а кульминацией вечера стало совместное исполнение легендарной песни о Киеве. Видео с этого концерта уже заполонили тик ток и инстаграм. О том, как прошло выступление МУР в столице – пишет Show 24.

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В течение вечера прозвучали композиции из двух альбомов: "PAX ROMANA", посвященного истории Римской империи, и "Ты [Романтика]" об эпохе Расстрелянного Возрождения.

Это тот момент, когда время останавливается. То мгновение, когда гибнут империи. Когда слова вяжут воздух. Когда перед тобой оживают века. Тот момент, который только здесь и сейчас. Момент, который навсегда запомнишь,
– заявлял в анонсе к выступлению МУР.

На сцене Stereo Plaza вместе с основным составом группы – Александром Хоменко, Виктором Ткаченко, Николаем Шмундиром и Сашей Заикой – выступили Анна Одинец и Валерий Величко.

@improv_live_show_ ВАЛЕРІІІЙ #мур #культурниймур #валерійвеличко #леськурбас #вколізеї #тиромантика #неромантика #paxromana #improv_live_show_ #global #recommendations #рекомендації #fyp #fypp #глобальні ♬ оригінальний звук - Я ⲏⲉⲏⲁⲃυⲇⲯⲩ ⲕⲃⲁⲣⲧⲁⲗυ

К тому же своим присутствием зрителей поразил Андрей Подлесный, который воплотил образ Михаила Семенко в рэп-мюзикле "Ты [Романтика]".

@ilona_dryha Впізнали?‍ @Andriy Pod #мур #семенко #бібобу #культурниймур ♬ оригінальний звук - ?????
@ana_horiuk Андрій Подлєсний - як же втілився в роль Семенка так і хочеться сказати - вірю! Окрема любов - балет ?? МУР, це було фантастично! #мур #розстріляневідродження #семенко #тиромантика ♬ оригінальний звук - Настя + книги

Кульминацией вечера стало совместное исполнение легендарного трека "Як тебе не любити, Києве мій", где голоса артистов слились с тысячами голосов восторженных фанатов.

@maryna.travels @Культурний Мур #культурниймур #мур #київ #тіктокукраїнською #рекомендації ♬ оригінальний звук - Maryna around the ️ |

Что фани говорят о концерте МУР в столице

Они описывают концерт как сверхмощный, невероятный и драйвовый.

  • "Это был поджог, очень эмоционально";
  • "Знайте, вы вчера сделали сверхмощное выступление! То как вы работаете и отдаетесь зрителю – непревзойденно! В "Октябрьском" вы сделали спектакль, который пробрался в самую душу, я видела как плакали все в зале на определенных моментах. А вчера вы зажгли бешеный драйв. Спасибо вам что вы есть как явление нашего культурного пространства. И спасибо за вашу отдачу зрителю. Поверьте, по ту сторону сцены это очень чувствуется";
  • "Это было невероятно мощно";
  • "Невероятно";
  • "Это вау".

Столичное выступление группы в очередной раз продемонстрировало, как украинский рэп может органично сочетать исторические нарративы с современным звучанием, создавая уникальный культурный продукт, что находит отклик в сердцах тысяч слушателей.