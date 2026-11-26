Оргкомитет Национального отбора на Евровидение-2027 официально дисквалифицировал группу Spokusy.

Причиной стало неэтичное поведение гитариста коллектива Игоря Черепанова. Такое решение было принято на внеочередном заседании 26 ноября, сообщило Суспильне Мовлення.

Группу сняли с конкурса из-за прямого нарушения пункта 4.6 Правил Национального отбора, который запрещает неэтичные поступки или высказывания как во время конкурса, так и в прошлом.

Скандал разразился накануне, когда в сеть слили скриншоты переписки музыканта с несовершеннолетними девушками. В сообщениях мужчина открыто комментировал их фигуры и давал нежелательные советы интимного характера. Кроме того, сами девушки заявили, что гитарист прикасался к ним без разрешения.

На Суспильне подчеркнули, что перед утверждением лонг-листа проверяли всех артистов, однако тогда никаких свидетельств о груминге не было. Реакция последовала сразу после обнародования фактов.

Суспильне категорически осуждает отношения, груминг и любую коммуникацию сексуального характера с несовершеннолетними,

– говорится в заявлении телеканала.

Добавим, что после исключения SPOKUSY борьбу за право представлять Украину на конкурсе продолжат 17 исполнителей. Список финалистов Национального отбора обещают назвать уже в ближайшее время. Сам финал состоится в феврале 2027 года, а представителя Украины традиционно будут выбирать зрители вместе с жюри.

Добавим, что ранее другую участницу Национального отбора-2027 SKYLERR раскритиковали в сети из-за уже скандальной песни "Червоний мак", которую исполнял искусственный интеллект. Певица отреагировала на хейт в соцсетях и объяснила, использовала ли она ИИ при написании своей конкурсной композиции.