В сентябре артистка исполнила песню на своем концерте, а впоследствии представила ее студийную версию. На фоне этого в сети развернулись дискуссии об использовании искусственного интеллекта в музыке, а также об участии SKYLERR в Национальном отборе. В посте на своей странице в Threads певица решила ответить на критику и расставить точки над "i".

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SKYLERR заверила, что всегда писала собственные тексты и продолжает это делать. Также артистка подчеркнула, что конкурсную песню для Национального отбора на Евровидение-2027 создала в соавторстве с известными авторами песен.

Звезда пояснила, что история со скандальным "Красным маком" была лишь интересным творческим экспериментом. По ее словам, слова и музыку написали реальные люди, но в первую очередь композицию исполнил искусственный интеллект. Впоследствии команда артистки решила придать вирусному треку живое звучание.

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Все инструменты, аранжировка, хоры, вокал – все это было оживлено нами– поделилась певица.

Она добавила, что считает этот случай очень удачным примером для украинского шоу-бизнеса, ведь сгенерированная песня обрела настоящие эмоции и возможность звучать на концертах. В то же время SKYLERR попросила не отождествлять этот опыт с ее общим творчеством и дождаться премьеры конкурсной песни.

SKYLERR отреагировала на критику из-за скандальной песни "Красный мак" и прокомментировала свое участие в Национальном отборе / Скриншоты из Threads

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К слову, на прошлой неделе именно эта сгенерированная песня стала причиной громкой ссоры между судьями на шоу "Голос страны-14". Тогда Артем Пивоваров и Тина Кароль раскритиковали участницу за выбор трека, созданного искусственным интеллектом, в то время как Наталья Могилевская встала на ее защиту.