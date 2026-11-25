У вересні артистка виконала пісню на своєму концерті, а згодом презентувала її студійну версію. На тлі цього в мережі розгорнулися дискусії щодо використання штучного інтелекту в музиці, а також участі SKYLERR у Нацвідборі. У дописі на своїй сторінці в Threads співачка вирішила відповісти на критику та розставити крапки над "і".

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SKYLERR запевнила, що завжди писала власні тексти й продовжує це робити. Також артистка наголосила, що конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення-2027 створила у співавторстві з відомими сонграйтерами.

Зірка пояснила, що історія зі скандальним "Червоним маком" була лише цікавим творчим експериментом. За її словами, слова та музику написали реальні люди, але першочергово композицію виконав штучний інтелект. Згодом команда артистки вирішила надати вірусному треку живого звучання.

Всі інструменти, аранжування, хори, вокали – усе було оживлено нами– поділилася співачка.

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Вона додала, що вважає цей випадок дуже вдалим кейсом для українського шоубізнесу, адже згенерована пісня отримала справжні емоції та можливість звучати на концертах. Водночас SKYLERR попросила не ототожнювати цей досвід із її загальною творчістю та дочекатися прем'єри конкурсної пісні.

SKYLERR відреагувала на критику через скандальну пісню "Червоний мак" та прокоментувала свою участь в Нацвідборі / Скриншоти з Threads

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До слова, минулого тижня саме ця згенерована пісня стала причиною гучної суперечки між суддями на шоу "Голос країни-14". Тоді Артем Пивоваров та Тіна Кароль розкритикували учасницю за вибір треку від штучного інтелекту, тоді як Наталія Могилевська стала на її захист.