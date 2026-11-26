Причиною стала неетична поведінка гітариста колективу Ігоря Черепанова. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні 26 листопада, повідомило Суспільне Мовлення.

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Гурт зняли з конкурсу через пряме порушення пункту 4.6 Правил Нацвідбору, який забороняє неетичні вчинки чи висловлювання як під час конкурсу, так і в минулому.

Скандал спалахнув напередодні, коли в мережу злили скриншоти листувань музиканта з неповнолітніми дівчатами. У повідомленнях чоловік відкрито коментував їхні фігури та давав непрохані поради інтимного характеру. Крім того, самі дівчата заявили, що гітарист торкався їх без дозволу.

На Суспільному наголосили, що перед затвердженням лонглиста перевіряли всіх артистів, проте тоді жодних свідчень про грумінг не було. Реакція з'явилася одразу після оприлюднення фактів.

Суспільне категорично засуджує стосунки, грумінг та будь-яку комунікацію сексуального характеру з неповнолітніми особами– йдеться в заяві Мовника.

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Додамо, що після виключення SPOKUSY боротьбу за право представити Україну на конкурсі продовжать 17 виконавців. Список фіналістів Національного відбору обіцяють назвати вже незабаром. Сам фінал відбудеться у лютому 2027 року, а представника України традиційно обиратимуть глядачі разом із журі.

Додамо, що раніше іншу учасницю Нацвідбору-2027 SKYLERR розкритикували в мережі через вже скандальну пісню "Червоний мак", яку виконував штучний інтелект. Співачка відреагувала на хейт у соцмережах і пояснила, чи використовувала ШІ під час написання власної конкурсної композиції.