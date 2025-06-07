Самого популярного тиктокера мира, Хаби Ламе, депортировали из США, – СМИ

На днях стало известно о том, что под миграционную политику Дональда Трампа попал один из самых популярных тиктокеров мира. Его задержали в международном аэропорту в Лас-Вегасе.

25-летнего Хаби Ламе, который является гражданином Италии, в аэропорту задержали иммиграционная и таможенная служба США. Это произошло 6 июня, пишет Show24 со ссылкой на France24.

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В заявлении издания говорится, что Ламе въехал в Соединенные Штаты 30 апреля и "превысил срок действия своей визы". От так, причина задержания – нарушение иммиграционного законодательства. Это означает, что он не имел права находиться на территории этой страны более, чем 30 дней. Тиктокера отпустили в тот же день и он уехал из Штатов. Для поклонников Хаби Ламе такая новость стала настоящим шоком, ведь на него подписано в тиктоке более 162 миллионов человек, кроме того, он является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Популярность к парню пришла благодаря коротким и забавным видео, которые он публикует в соцсети. В большинстве из них Ламе высмеивает советы, которые раздают в интернете.

Интересно, что по данным Forbes, с июня 2022 по сентябрь 2023 тиктокеру удалось заработать более 16,5 миллиона долларов.

Напомним, что миграционная политика Дональда Трампа вызвала протесты в Калифорнии. Это началось после того, как Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) начали арестовывать нелегальных иммигрантов.

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