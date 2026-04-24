Заменил Кондратюка: что известно о новом ведущем "Караоке на Майдане"

В апреле этого года стало известно, что легендарный проект "Караоке на Майдане возвращается". На протяжении многих лет неизменным ведущим был продюсер Игорь Кондратюк, однако сегодня его место занял исполнитель ХАС.

Первые съемки начнутся 25 апреля на Контрактовой площади в Киеве. Принять участие сможет любой желающий. Обновленное шоу имеет особую социальную миссию: собранные средства будут направляться на поддержку реабилитационного центра "Титановые". Поскольку, ведущим уже не будет Кондратюк, то 24 Канал подробнее расскажет о его преемнике ХАСе, который для многих украинцев стал открытием.

Кто такой ХАС?

Настоящее имя артиста – Хассан Назар Хассан. Он родился в Киеве в семье врачей. Мать – украинка, отец – сириец. До 5 лет он проживал в Сирии. Интересно, что дедушка по отцовской линии был генералом Вооруженных сил Сирии и был причастен к революции в стране.

Родители ХАСа развелись и мальчик вернулся в Украину.

Из-за своего происхождения певец был объектом буллинга. Все начиналось с оскорблений, а завершалось насилием.

Я начал игнорировать, поэтому они искали другие методы, которые были жестокими и влияли на меня. Это уже было рукоприкладство, и оно было тяжелым. Это было: 2 держат, а 12 бьют, пока не выключишься,

– рассказывал Назар в интервью "Говорит Суханов".

Некоторое время Хассан даже держал обиду на отца, потому что того не было рядом и никто не мог его защитить.

Любовь к музыке исполнителю привила именно мама. В школе он начал заниматься хип-хопом, а позже читал рэп.

Уже после 18-летия певец писал песни на острые темы и даже имел собственную группу RIZUPS. Его творчество очень сильно отличалась от других юных талантов, ведь тогда в моде была тема любви.

"Конечно, что мою музыку никто не хотел брать на радио, потому что она была украиноязычной. И это был не формат. И это правильно. Когда я сейчас слушаю песни RIZUPS, то понимаю, что это не хип-хоп, это какой-то артхаус. Потому что это музыка для человека, который думает, который хочет или изменить, или просто посмотреть на какую-то ситуацию под другим углом. Это очень трудно, а народ хочет простоты", – рассказывал музыкант в интервью 24 Каналу.

RIZUPS даже участвовал в проектах "Украина имеет талант" и "Х-Фактор". Однако сама группа просуществовала до 2014 года, хотя у них и было много концертов по стране. В какой-то момент фронтмен понял что стоит остановиться, чтобы продолжить развиваться в другом направлении как сольная карьера.

Кроме того, Назар также получал и высшее образование в сфере международного менеджмента во Львовской политехнике.

По словам певца, сегодня его творчество отличается от того, которое было в RIZUPS.

ХАС говорит, что является автором многих "попсовых хитов", однако не может разглашать информацию о них из-за контракта. За время своей карьеры он выпустил ряд релизов, среди которых альбомы и EP разных лет – от "Мегаполиса" (2017) до "Блюзнерства" (2024) и "Второго пришествия" (2025).

Но музыка не единственная сфера интересов артиста. К примеру, он работал в утреннем шоу "Хеппи утро", в телепроекте "Охотники за чудесами", а также развился на YouTube с проектами "Здибанки", "А он шо? А она что?" и "Расскажи мне как".

С 2025 года был соведущим утреннего шоу "Просыпайся".

Личная жизнь

О личном Назар не любит говорить публично. Известно, что у него есть жена Ксения, которая по совместительству и концертный директор. Вместе они воспитывают сына Марселя.

Телеведущий не скрывал, что в отношениях у них бывают сложные периоды, однако самый большой его страх – оставаться одиночкой. Он также работает с психотерапевтом над своими проблемами.

Что известно о новом сезоне "Караоке на Майдане"?

На официальной инстаграм-странице телеканала ТЕТ 13 апреля сообщили, что новым ведущим станет украинский исполнитель ХАС.

Премьера запланирована на 10 мая в 11:00.