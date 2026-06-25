Ухудшилось состояние здоровья: ведущий "Караоке на Майдане" перенес операцию
Не так давно легендарное шоу "Караоке на Майдане" вернулось. Люди снова могут на короткое время окунуться в прошлое, когда по воскресеньям традиционно включали эту программу по телевидению. Однако в проекте произошли изменения. Теперь ведущим является не Игорь Кондратюк, а рэпер ХАС.
В своём инстаграме артист сообщил, что плохо себя чувствует, из-за чего в графике съёмок "Караоке на Майдане" произойдут изменения.
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ХАС (настоящее имя – Назар Хассан) недавно перенес операцию. Для него это стало четвертым хирургическим вмешательством на почке. Все это время мужчина сохранял оптимизм, однако его самочувствие ухудшилось.
Коллеги… мне хуже. Физически не смогу участвовать в съемках и выступлениях на этой неделе… Держите за меня кулачки,
– написал рэпер.
Что касается программы, то организаторы уже сообщили о переносе съемок на 4 июля на Контрактовой площади. Желающие могут прийти в 11:00, 13:00 или 16:00. Они подчеркивают, что ведущему проекта нужно дополнительное время на восстановление, ведь здоровье – это самое главное.
Спасибо за понимание и ждем встречи. Вместе будем петь, поддерживать участников и делать доброе дело,
– подытожили организаторы.
Напомним, что "Караоке на Майдане" преследует и благотворительную цель, ведь помогает реабилитационному центру "Титановый".
Ранее мы более подробно рассказывали, что известно о рэпере ХАСе и как он стал популярным.