Шокировала меня, – участница "Холостяка" назвала девушку, которая была наименее искренней на шоу

Участница "Холостяка" Татьяна Мелехова высказалась о своих бывших конкурентках на проекте. Она назвала девушку, которая показалась ей наименее искренней.

Татьяна Мелехова призналась, что не все девушки проявили искренность на проекте "Холостяк". Некоторые из них хотели казаться лучше, чем есть на самом деле. Об этом бизнесвумен рассказала в интервью 24 Каналу.

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Татьяна Мелехова рассказала, что наиболее неприятной неожиданностью для нее стала Настя Анисимова. По ее словам, блогерша была тихой в доме, но перед камерами вела себя иначе.

Из тех девушек, которые меня шокировали – фудблогерка Настя. В доме она как мышка: то спит, то лежит, ее не видно и не слышно, а потом в эпизоде видишь, как она "разносит" всех. Вот тебе и ожидания и реальность. Алина тоже хотела казаться лучше, чем она есть на самом деле. Другие девушки в основном показали себя такими, какими они есть,

– отметила участница реалити.

Полную версию интервью с Татьяной Мелеховой читайте в рамках проекта "Интервью24".

Татьяна добавила, что Веронике на шоу создали образ, словно она постоянно нападает, тогда как в жизни она приятная и добрая. Также она высказалась о военнослужащей Светлане.

"Со Светланой у нас не сложилось, она была немного замкнутой, хотя в инстаграме я видела несколько ее сообщений – там она более раскованная. Мне кажется, что на проекте она чувствовала себя не в своей тарелке", – считает Татьяна Мелехова.

Жизнь Насти Анисимовой после шоу