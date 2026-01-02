Скандал набирает обороты: "Мисс Украина 2023" подала в суд на участниц "Холостяка"

2 января на телеканале СТБ вышло пост-шоу 14 сезона "Холостяка". В студию пришла одна из самых скандальных участниц проекта, обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия, а также косметолог Оксана Шанюк.

София покинула проект после конфликта с Оксаной и другими участницами. Девушки встретились на пост-шоу и снова поссорились, передает 24 Канал.

София Шамия заявила, что решила уйти из проекта, ведь неделями чувствовала буллинг со стороны девушек, в частности ее унижала Оксана Шанюк. Модель отметила, что ей было очень обидно, ведь переживала это в детстве. По словам "Мисс Украина 2023", дети называли ее "обезьяной", ведь папа был арабом, а мама – украинкой.

Оксана переходила на личностные моменты. Она говорила мне не трогать волосы, что я слишком ребенок, молодая, что мне надо в детское кафе,

– рассказала Шамия.

София добавила, что во время участия в проекте "вернулись старые травмы".

Мне было очень больно. Я решила уйти, не объясняя ничего никому, потому что понимала, что не выдержу. Это дошло до того момента, что я не готова дальше что-то коммуницировать, собирать себя в кучу. Я решила впервые выбрать себя, свой комфорт,

– призналась она.

Также Шамия опровергла заявление Шанюк о том, что была в отношениях с женатым мужчиной. Модель обвинила косметолога в распространении клеветы на всю страну, но та подчеркнула, что не врет.

Я точно этот вопрос просто так не оставлю. Для меня это не окей. Потому что это клевета и ложь. Мой отец – мусульманин, у меня суперрелигиозная семья, и я буду защищать себя и свою честь до конца,

– подчеркнула София.

"Мисс Украина 2023" пригрозила Оксане судом, а она в свою очередь показала фотографии, где София якобы изображена с женатым мужчиной, однако модель сказала, что это ее бывший парень, который не был в браке.

В инстаграме София Шамия сообщила, что уже подала иск в суд, но не уточнила, на кого.

Приглашаю лиц, которые публично позволили себе утверждение о моих якобы отношений с женатым мужчиной с детьми, повторить эти слова не на уровне слухов, а с полным осознанием ответственности за сказанное. Не называю имена двух участниц, которые публично распространяли эти утверждения, сознательно. Я не намерена давать им дополнительный пиар, к которому они и так стремятся,

– написала "Мисс Украина 2023".

Заявление Софии Шамии / Фото из инстаграма модели

Что этому предшествовало?