Холостяк-15 с баскетболистом Вячеславом Кравцовым в самом разгаре. Среди участниц, которые до сих пор борются за его сердце, – нотариус, блогерка и бывшая жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк. На фоне участия в шоу женщина заговорила об одиночестве.

В последнем эпизоде шоу Холостяк Вячеслав отправил домой нескольких девушек, и с каждым выпуском их становится все меньше. Среди претенденток на победу остается Кристина Горняк, которую баскетболист пока не хочет отпускать. Между ними уже завязались определенные отношения, хотя их еще и сложно назвать романтическими или страстными.

Вячеслав Кравцов и Кристина Горняк: смотрите фото

На фоне этого недавно Кристина опубликовала большой пост в своем инстаграме, в котором высказалась об одиночестве женщин. Речь в тексте идет об успешных, состоявшихся девушках, которые не могут найти себе пару.

Почему так много самодостаточных, взрослых и состоявшихся женщин сегодня не находятся в отношениях? Женщин, которые реализованы, финансово независимы, знают себе цену и не ищут мужчину, чтобы заполнить пустоту в своей жизни,

– пишет Кристина.

Нотариус объяснила, что эти уверенные в себе женщины не хотят терпеть эмоциональные качели, неуважение, манипуляции, неопределенность и постоянные выяснения, кто кому что должен, а просто хотят быть любимыми и чувствовать близость.

Они хотят зрелых отношений, в которых есть взаимность, легкость, уважение, ответственность и желание быть вместе. Где не нужно изменять себе ради того, чтобы кто-то остался рядом. Так почему же это происходит? Женщины стали слишком требовательными или просто перестали соглашаться на меньшее? Мне действительно интересно услышать ваши мнения. Давайте честно, ведь статистика поражает,

– спросила у своей аудитории женщина.



Кристина Горняк размышляла об одиночестве успешных женщин / Фото with.ual

Пока неизвестно, речь идет о самой Кристине или это наблюдение со стороны. Однако точно известно, что Кристина больше не хочет таких отношений, какие у нее были в браке с Остапчуком.

Еще в первом выпуске Холостяка-15 Кристина рассказала об абьюзе в предыдущих отношениях и назвала брак с Остапчуком ужасным периодом.